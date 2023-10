WB: Đẩy mạnh đầu tư công có thể hỗ trợ tổng cầu và tăng trưởng kinh tế trong ngắn hạn

(TBTCO) - Tại bản Cập nhật kinh tế vĩ mô Việt Nam tháng 9/2023 công bố ngày 17/10, Ngân hàng Thế giới (WB) lưu ý, xu hướng lạm phát tăng mạnh tiếp tục cần được theo dõi chặt chẽ. Đồng thời, những nỗ lực tiếp tục thực hiện đầu tư công có thể hỗ trợ tổng cầu và tăng trưởng kinh tế trong ngắn hạn.

Nền kinh tế Việt Nam đạt mức tăng trưởng 5,3% trong quý III/2023, do sản xuất công nghiệp dần phục hồi, phản ánh sự cải thiện trong xuất khẩu.

Tăng trưởng kinh tế khởi sắc trong quý III/2023 nhờ xuất khẩu dần phục hồi. Ảnh minh họa

Khu vực dịch vụ vẫn là khu vực đóng góp chính cho tăng trưởng (đóng góp 2,7 điểm phần trăm) trong quý III/2023. Mặc dù tốc độ tăng trưởng của doanh số bán lẻ hàng hóa vẫn ở mức khoảng 50% (6,6% so với cùng kỳ trong quý III/2023) so với thời kỳ trước dịch Covid (13-14% so với cùng kỳ), doanh số bán dịch vụ vẫn duy trì ở mức ổn định (9,5% so với cùng kỳ) nhờ sự quay trở lại của khách du lịch quốc tế. Đóng góp vào tăng trưởng GDP của ngành tăng nhanh lên 1,9 điểm phần trăm trong quý III, so với mức tương ứng 0,8 và -0,1 điểm phần trăm trong quý II và quý I.

Cả cam kết FDI và giải ngân vẫn ở mức cao, tương ứng đạt 20,2 tỷ USD và 15,9 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm 2023. Con số này tăng tương ứng 31% và 3% so với cùng kỳ năm 2022. Theo WB, các cam kết FDI mới phản ánh niềm tin tiếp tục của nhà đầu tư nước ngoài quan tâm đến tiềm năng của Việt Nam bất chấp những bất ổn toàn cầu.

Lạm phát toàn phần tiếp tục tăng mạnh kể từ tháng 6, tăng 1,13% và đạt 3,7% (so cùng kỳ) trong tháng 9. Lạm phát tiếp tục được thúc đẩy bởi giá lương thực, thực phẩm và nhà ở, cộng thêm áp lực lạm phát từ việc tăng giá năng lượng và giáo dục.

Tăng trưởng tín dụng giảm tốc từ 9,4% (so cùng kỳ) vào tháng 8/2023 xuống còn 8,7% (so cùng kỳ) trong tháng 9 phản ánh tình trạng đầu tư tư nhân (bao gồm cả lĩnh vực bất động sản) tiếp tục chậm lại.

Theo WB, trong khi tăng trưởng kinh tế khởi sắc trong quý III/2023 nhờ xuất khẩu dần phục hồi, tiêu dùng trong nước vẫn yếu và tăng trưởng tín dụng tiếp tục tăng trưởng chậm, phản ánh đầu tư tư nhân trong nước và niềm tin của nhà đầu tư yếu. Trước những diễn biến của lạm phát, WB lưu ý, xu hướng lạm phát tăng mạnh tiếp tục cần được theo dõi chặt chẽ. Đồng thời, những nỗ lực tiếp tục thực hiện đầu tư công có thể hỗ trợ tổng cầu và tăng trưởng kinh tế trong ngắn hạn.

Theo đó, một danh mục đầu tư chiến lược và được chuẩn bị kỹ lưỡng cho năm 2024 và Kế hoạch đầu tư công trung hạn tiếp theo với trọng tâm là cơ sở hạ tầng xanh, có khả năng chống chịu và hạ tầng liên vùng sẽ giúp thúc đẩy phát triển kinh tế dài hạn.

Bên cạnh đó, cải thiện hơn nữa môi trường kinh doanh và đẩy mạnh đầu tư vào nguồn nhân lực (đặc biệt là kỹ năng công nghệ cao) sẽ giúp Việt Nam thu hút FDI công nghệ cao, có giá trị gia tăng cao và tăng năng suất trong dài hạn.