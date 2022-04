WHO cảnh báo thế giới đang xem nhẹ lây nhiễm; Ca mắc mới ở Thượng Hải giảm

COVID-19 tới 6h sáng 28/4:

(TBTCO) - Trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 604.000 ca mắc mới COVID-19 và 2.395 ca tử vong. Tổng số ca mắc từ đầu dịch tới nay đã là 511 triệu ca, trong đó trên 6,25 triệu ca tử vong.

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus

Ba quốc gia có số ca mắc trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Đức (124.863 ca), Italy (87.940 ca) và Hàn Quốc (76.761 ca).

Ba quốc gia có số ca tử vong trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Anh (304 ca), Đức (245 ca) và Mỹ (216 ca).

Tính từ đầu đại dịch, Mỹ là quốc gia có tổng số ca mắc nhiều nhất thế giới với trên 82,8 triệu ca mắc COVID-19 và trên 1,01 triệu ca tử vong. Tiếp đó là Ấn Độ với trên 43 triệu ca mắc và trên 522.000 ca tử vong. Đứng thứ ba là Brazil với trên 30 triệu ca mắc và trên 663.000 ca tử vong.

Ngày 26/4, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus kêu gọi các quốc gia duy trì giám sát các ca mắc COVID-19, cho rằng thế giới đang "xem nhẹ" cách thức virus lây lan do tỷ lệ xét nghiệm giảm.

Phát biểu họp báo tại trụ sở WHO ở Geneva, người đứng đầu WHO nêu rõ trong tuần qua, WHO nhận được báo cáo về hơn 15.000 ca bệnh không qua khỏi do COVID-19, mức theo tuần thấp nhất kể từ tháng 3/2020. Dù đây là xu hướng đáng hoan nghênh, song khi mà nhiều nước giảm xét nghiệm, WHO sẽ ngày càng nhận được ít thông tin về cách thức lây lan và giải trình tự. Điều này khiến thế giới ngày càng khó nắm bắt được các mô hình lây truyền và tiến hóa của virus.

Trong khi đó, ông William Rodriguez, người đứng đầu liên minh chẩn đoán toàn cầu FIND, cũng phản ánh việc chính phủ nhiều nước giảm theo dõi các ca mắc COVID-19 trong những tháng gần đây.

Theo ông Rodriguez, trong 4 tháng qua, dù làn sóng dịch do biến thể Omicron lan mạnh, song tỷ lệ xét nghiệm đã giảm từ 70%-90% trên toàn cầu. Điều đáng ngạc nhiên là tỷ lệ xét nghiệm giảm cho dù việc tiếp cận với xét nghiệm chính xác đã thuận lợi hơn nhiều so với trước. Ông Rodriguez cho rằng việc cắt giảm xét nghiệm COVID-19 sẽ khiến thế giới trở nên "mù mịt" trước những gì đang xảy ra với virus SARS-CoV-2.

Số ca mắc COVID-19 tại Thượng Hải (Trung Quốc) có chiều hướng giảm

Ngày 26/4, Chính quyền thành phố Thượng Hải thông báo đã ghi nhận thêm 11.956 ca mắc COVID-19 không triệu chứng, giảm nhẹ so với con số 15.319 ca của ngày trước đó.

Thượng Hải ghi nhận 48 ca bệnh không qua khỏi do COVID-19, giảm so với 52 ca của ngày trước đó. Số ca mắc có triệu chứng là 1.606 ca. Thượng Hải -thành phố đông dân nhất Trung Quốc- đang chứng kiến đợt dịch COVID-19 chưa từng có.

Trong khi đó, thủ đô Bắc Kinh ghi nhận 31 ca lây nhiễm có triệu chứng trong cộng đồng trong ngày 26/4 và 3 ca mắc không triệu chứng trong ngày 26/4.

Israel phát hiện thêm ca nhập cảnh nhiễm biến thể phụ của Omicron

Bộ Y tế Israel thông báo đã phát hiện 2 trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể phụ BA.5 của biến thể Omicron trong số những người nhập cảnh tại sân bay quốc tế Ben Gurion.

Thông báo của Bộ Y tế Israel cho hay hai du khách có kết quả xét nghiệm dương tính với biến thể phụ BA.5. Tuy nhiên, hiện chưa rõ các du khách này tới từ địa điểm nào, cũng như việc họ có cùng đi với nhau hay không.

Thông báo trên cũng cho biết Israel phát hiện thêm một ca nhiễm biến thể phụ BA.4, nâng tổng số người nhiễm biến thể này lên 4 người.

Philippines phát hiện ca đầu tiên nhiễm dòng phụ BA.2.12 của biến thể Omicron

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Quezon, Philippines

Ngày 27/4, Philippines thông báo phát hiện ca đầu tiên nhiễm biến thể BA.2.12, dòng phụ của biến thể Omicron, ở một người nước ngoài đến nước này hồi đầu tháng 4.

Thông báo của Bộ Y tế Philippines (DOH) nêu rõ bệnh nhân là người Phần Lan, đã hồi phục và về nước ngày 21/4. Người này cũng không được chỉ định cách ly khi đến vì đã được tiêm đủ các mũi cơ bản vaccine phòng COVID-19 và không có triệu chứng. Chín ngày sau khi đến Philippines, người này mới xuất hiện các triệu chứng nhẹ như đau đầu và đau họng. Trước đó, bà đã đến một trường đại học ở thủ đô Manila và thành phố Baguio ở miền Bắc Philippines để tham dự các buổi hội thảo. Sau khi phát hiện ca bệnh đầu tiên nhiễm BA.2.12, DOH yêu cầu các cơ quan phòng chống và kiểm soát dịch bệnh của các địa phương nêu trên tiến hành truy vết tiếp xúc và phát hiện 9 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân nhưng chưa thấy có triệu chứng mắc bệnh, trong đó 2 người có kết quả xét nghiệm âm tính.

Các nhà khoa học vẫn đang tiếp tục nghiên cứu dòng phụ BA.2.12 của biến thể Omicron được cho là dễ lây lan hơn và có thể gây bệnh nặng hơn. Philippines hiện ghi nhận hơn 3,68 triệu ca bệnh, trong đó có 60.125 ca tử vong.

Malaysia nới lỏng hầu hết các quy định phòng dịch

Ngày 27/4, Bộ trưởng Y tế Malayisa Khairy Jamaluddin tổ chức họp báo về những quy định mới trong phòng chống dịch COVID-19. Những quy định này được dựa trên 3 tiêu chí: đeo khẩu trang, quét mã truy vết QR và xét nghiệm COVID-19.

Phát biểu trước báo giới, Bộ trưởng Khairy cho biết sẽ dỡ bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang tại những điểm công cộng ngoài trời. Tuy nhiên, đây vẫn là yêu cầu bắt buộc tại các điểm công cộng như sân bay, xe buýt, nhà thờ, lớp học…Ngoài ra, cơ quan y tế vẫn khuyến khích người dân đeo khẩu trang khi tham dự các sự kiện đông người để đảm bảo an toàn, hạn chế sự lây lan của virus gây bệnh COVID-19. Nhóm có nguy cơ cao như người cao tuổi, những người có bệnh lý nền, chưa tiêm vaccine phòng COVID-19 và trẻ em tiếp tục phải sử dụng khẩu trang tại những nơi công cộng.

Đề cập đến quy định quét mã truy vết QR thông qua phầm mềm được cài đặt trên điện thoại di động MySejahtera trước khi vào nơi công cộng, Bộ trưởng Khairy cho biết quy định này cũng được dỡ bỏ.

Những điểm mới trong quy định về xét nghiệm COVID-19 gồm những người nhiễm COVID-19 sẽ chỉ phải cách ly thêm 4 ngày, thay vì 7 ngày như trước đây nếu họ có kết quả âm tính. Nếu kết quả xét nghiệm dương tính sẽ tiếp tục cách ly 7 ngày. Những người đã hoàn thành tiêm chủng và trẻ em dưới 12 tuổi được miễn xét nghiệm trước khi lên máy bay, khi tham gia giao thông công cộng và khi nhập cảnh vào Malaysia. Những người chưa hoàn thành tiêm chủng sẽ bắt buộc phải xét nghiệm PCR trong vòng 48 giờ trước khi khởi hành và xét nghiệm nhanh trong vòng 24 giờ khi nhập cảnh. Nếu kết quả xét nghiệm dương tính, du khách nhập cảnh sẽ buộc phải cách ly 5 ngày.

Việc bắt buộc mua bảo hiểm COVID-19 khi nhập cảnh sẽ được dỡ bỏ với tất cả du khách khi đến Malaysia. Mọi lĩnh vực kinh tế sẽ được hoạt động trở lại từ ngày 15/5, trong đó có các quán bar và vũ trường.

Thủ tướng Ấn Độ chỉ thị nhanh chóng tiêm phòng COVID-19 cho trẻ em đủ điều kiện

Ngày 27/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho rằng thách thức từ đại dịch COVID-19 vẫn chưa qua, đồng thời kêu gọi nhanh chóng tiêm phòng cho trẻ em đủ điều kiện tiêm tại quốc gia này.

Trong bối cảnh số ca mắc mới COVID-19 đột ngột tăng trở lại những ngày gần đây, Thủ tướng Ấn Độ đã triệu tập cuộc họp trực tuyến với các quan chức phụ trách của tất cả các bang để đánh giá về tình hình dịch bệnh. Phát biểu tại cuộc họp, ông Modi cho rằng rõ ràng thách thức từ dịch bệnh vẫn chưa hoàn toàn qua đi. Ưu tiên hiện nay là nhanh chóng tiêm phòng cho tất cả trẻ em đủ điều kiện. Ông Modi cũng cảnh báo về các dòng phụ của các biến thể đã từng gây ra những làn sóng lớn ở châu Âu và một số nước khác.

Chuyên gia y tế New Zealand kêu gọi tăng cường xét nghiệm PCR

Các chuyên gia y tế cộng đồng tại New Zealand đã kêu gọi tăng cường xét nghiệm PCR, thay vì chỉ xét nghiệm nhanh kháng nguyên (RATs), để phát hiện sớm các biến thể mới của virus SARS-CoV-2 như biến thể XE (một biến thể tái tổ hợp giữa biến thể phụ BA.1 và BA.2 của Omicron). Nước này vừa phát hiện ca đầu tiên nhiễm biến thể XE là người nhập cảnh.

Phát biểu với báo giới, chuyên gia Michael Baker cho biết: "Hiện tại, người nhập cảnh New Zealand chỉ phải thực hiện 2 xét nghiệm RATs trong một tuần, nếu kết quả dương tính thì mới tiến hành xét nghiệm PCR". Chuyên gia Baker nhấn mạnh rằng đây chính là cách thức phát hiện ca bệnh đầu tiên nhiễm biến thể XE.

Theo Bộ Y tế New Zealand, ca nhiễm biến thể XE đầu tiên ở nước này là người vừa từ nước ngoài nhập cảnh, hiện đang tự cách ly tại nhà. Người này nhập cảnh ngày 19/4 và có kết quả xét nghiệm dương tính ngày 20/4.

Chuyên gia Baker cảnh báo rằng tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước có thể thay đổi với các biến thể mới xuất hiện dù không phải tất cả các ca mắc mới đều sẽ là do biến thể Omicron. Theo ông, tình hình dịch tễ sẽ phức tạp hơn khi ngày càng có nhiều người nhập cảnh vào cuối năm nay, khi biên giới được mở cửa hoàn toàn trở lại.

Về phần mình, chuyên gia dịch tễ Arindam Basu nêu rõ New Zealand chưa chứng kiến sự gia tăng số ca nhiễm biến thể mới nhờ tỷ lệ tiêm phòng vaccine cao. Hiện hơn 72% dân số đủ điều kiện tiêm chủng đã tiêm đủ 3 mũi vaccine ngừa COVID-19.

Cuba ghi nhận số ca mắc mới thấp nhất trong năm nay

Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại La Habana, Cuba.

Bộ Y tế công cộng Cuba cho biết số ca mắc theo ngày tại nước này đã xuống mức thấp nhất trong năm nay với 191 ca mắc mới trong vòng 24 giờ qua, nâng tổng số ca bệnh tại đây lên 1.102.355 ca. Đảo quốc Caribe này cũng không ghi nhận ca bệnh tử vong nào do COVID-19, giữ nguyên số ca bệnh không qua khỏi ở mức 8.525 ca.

Thống kê của bộ trên cho thấy trong tổng số 11,2 triệu dân số Cuba, có 9,9 triệu người đã tiêm đủ liều gồm 3 mũi vaccine phòng COVID-19 do nước này sản xuất, gồm các loại Abdala, Soberana-02 và Soberana Plus, và hơn 6,5 triệu người đã tiêm mũi tăng cường./.