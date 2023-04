Xác minh hoạt động khai thác khoáng sản không phép tại khu đất thuộc Dự án Khu biệt thự Đồi Ngọc Tước 2

Bà Rịa - Vũng Tàu:

(TBTCO) - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đề nghị UBND TP. Vũng Tàu tiến hành kiểm tra xác minh hoạt động khai thác khoáng sản không phép tại phường 8, TP. Vũng Tàu.

Hoạt động bên trong Dự án khu biệt thự Đồi Ngọc Tước 2 bị xác minh hoạt động khai thác khoáng sản không phép. Ảnh: Kỳ Phương

Cụ thể, ngày 29/3, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có văn bản đề nghị UBND TP. Vũng Tàu tiến hành kiểm tra xác minh hoạt động khai thác khoáng sản không phép tại phường 8, TP. Vũng Tàu. Khu đất này thuộc dự án Khu biệt thự Đồi Ngọc Tước 2, do Công ty cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HODECO) làm chủ đầu tư.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, qua phản ánh của báo chí cho thấy: Khu vực đồi cát giáp với đường giao thông, được rào chắn bằng tường đá và tôn cao khoảng 2 mét. Trên đỉnh đồi có 1 xe cuốc đang thực hiện xúc cát từ vị trí này đổ sang vị trí khác, có 1 xe ủi đang ủi cát và 1 công nhân đang tưới nước trên đồi cát. Hoạt động này có dấu hiệu khai thác cát trái phép.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị UBND TP. Vũng Tàu chỉ đạo UBND phường 8, các phòng chức năng có liên quan tiến hành kiểm tra xác minh hoạt động khai thác khoáng sản không phép tại khu vực này theo phản ánh; đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) theo thẩm quyền và theo quy định của pháp luật. Kết quả kiểm tra, xử lý đề nghị UBND TP. Vũng Tàu báo cáo về UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, theo dõi.

Được biết, khu vực đồi cát được cho là có hoạt động khai thác khoáng sản trái phép thuộc Dự án khu biệt thự đồi Ngọc Tước 2 Vũng Tàu, do Hodeco làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô 14,3 ha gồm: 149 biệt thự, 133 căn liền kề và 40 nền nhà tái định cư.

Ở một diễn biến khác, phía Hodeco (mã ck: HDC) ngày 30/3 đã công bố thông tin liên quan đến việc đính chính báo cáo tình hình sử dụng vốn phát hành trái phiếu cuối năm 2022 đối với 2 lô trái phiếu HDCH2224001 và HDCH2224002, có tổng giá trị 100 tỷ đồng.

Đối với lô trái phiếu mã HDCH2224001, trong quý IV/2022 đã giải ngân 29,58 tỷ đồng để đầu tư vào dự án The Light City (do Hodeco làm chủ đầu tư) thay vì đã công bố 30 tỷ đồng trước đó. Còn lô trái phiếu HDCH2224002 đến quý I/2023, công ty chưa giải ngân đồng nào so với công bố trước đó đã giải ngân gần 70 tỷ đồng.

Như vậy, theo kế hoạch và thông báo trước đó, Hodeco cho biết đã giải ngân 100 tỷ đồng vào dự án The Light City, nhưng thực tế chỉ mới giải ngân 29,58 tỷ đồng, chưa đạt 30% kế hoạch.

Về 2 lô trái phiếu trên, ngày 28/11/2022, Hodeco đã công bố thông tin về kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ mã lô HDCH2224001 giá trị 30 tỷ đồng và lô thứ 2 sau đó được bán ra là trái phiếu mã HDCH2224002 được phát hành ngày 30/12/2022 với mệnh giá 70 tỷ đồng.