(TBTCO) - Trong bối cảnh "xanh hóa" đã và đang trở thành xu hướng toàn cầu, chiều ngày 8/5/2024, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp cùng Công ty Global PR Hub (GPH) tổ chức hội thảo chuyên đề "Xanh hóa" năng lượng trong sản xuất với giải pháp điện mặt trời áp mái.

Tại hội thảo, đại diện Bộ Công thương, Bộ Công an, chuyên gia kinh tế chia sẻ những giải pháp thiết thực giúp các doanh nghiệp tối ưu hóa hiệu quả sản xuất, tiết kiệm chi phí năng lượng và góp phần bảo vệ môi trường.

Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: Hải Anh

Đại diện Ban tổ chức, ông Nguyễn Đức Bình - đại diện VCCI cho hay, hội thảo là cơ hội để các doanh nghiệp hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của năng lượng tái tạo, cũng như những nguồn lực cần thiết để chuyển đổi xanh hiệu quả. Xanh hóa sản xuất sẽ tiếp tục là một trong những ưu tiên hàng đầu để Việt Nam thúc đẩy nền kinh tế xanh phát triển, hướng tới tương lai bền vững.

Với đặc điểm số giờ nắng và tổng lượng bức xạ mặt trời thấp hơn so với khu vực miền Trung và miền Nam, nhiều doanh nghiệp phía Bắc vẫn còn ngần ngại khi tiếp cận với các dự án điện mặt trời áp mái.

"Xanh hóa" năng lượng trong sản xuất với giải pháp điện mặt trời áp mái. Ảnh: TL

Để giải quyết những băn khoăn này, đại diện thương hiệu LONGi đã giới thiệu công nghệ tấm quang điện tối ưu nhất hiện nay với hiệu suất lên đến 25% và công nghệ truyền dẫn mặt sau giúp hấp thụ năng lượng trong cả điều kiện ánh sáng yếu và ở nhiều góc độ khác nhau. Cùng với đó, các giải pháp biến tần (inverter) an toàn và tối ưu công suất cho hệ thống điện mặt trời áp mái từ thương hiệu biến tần SolarEdge cũng nhận được sự quan tâm lớn từ khách tham dự là chủ của các doanh nghiệp luôn đặt sự an toàn của con người và tài sản lên hàng đầu. Các giải pháp biến tần từ SolarEdge cũng đảm bảo các quy định nghiêm ngặt về tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật được quy định tại Hoa Kỳ và các quốc gia tiên tiến khác.

Để góp phần hỗ trợ chuyển đổi xanh cho các doanh nghiệp sản xuất, SP Group mang đến cho các doanh nghiệp Việt hệ sinh thái giải pháp năng lượng bền vững bao gồm lắp đặt, quản lý và vận hành cho các khu công nghiệp, nhà máy. Đơn vị điều hành lưới điện từ Singapore cũng giới thiệu giải pháp tài chính giúp các doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận điện mặt trời áp mái thông qua hợp đồng mua bán điện với bên đầu tư thứ ba. Qua đó, các doanh nghiệp có thể sử dụng điện năng sản xuất ngay trên mái nhà xưởng với giá ưu đãi mà không tốn chi phí đầu tư, vận hành hay vấn đề pháp lý.

Đại diện Bộ Công an chia sẻ các biện pháp an toàn phòng cháy chữa cháy, chia sẻ một số trường hợp cháy nổ do điện mặt trời mái nhà xảy ra tại một số địa phương trong thời gian gần đây.