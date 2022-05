(TBTCO) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 12/5 và sáng sớm ngày 13/5, vùng núi và trung du đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Then Sìn (Lai Châu) 33.6mm, Tả Van (Lào Cai) 45.6mm, Xín Chải (Hà Giang) 42.4mm….