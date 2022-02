Hải quan Quảng Ninh:

(TBTCO) - Năm 2021, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh phát hiện, bắt giữ, xử lý 236 vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, trị giá 19,9 tỷ đồng đạt 148% về số vụ, 248% về trị giá so với chỉ tiêu Tổng cục Hải quan giao. Kết quả trên góp phần tích cực vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa xây dựng môi trường xuất nhập khẩu an toàn, minh bạch, thuận lợi cho doanh nghiệp.

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát trên tất cả các tuyến

Ngay từ đầu năm, trên cơ sở dự báo, đánh giá tình hình, công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả được Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh xác định là một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Hải quan Quảng Ninh phối hợp với các lực lượng tiêu hủy hàng hoá vi phạm.

Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã chủ động ban hành 14 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, 218 văn bản, tập trung chỉ đạo quyết liệt: Tăng cường kiểm soát trên tất cả các tuyến, kiểm tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ hàng hóa, hành lý của hành khách nhập cảnh tại cửa khẩu; thực hiện các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới dịp Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Tết Nguyên đán. Trong đó, đặc biệt chú trọng đấu tranh với các mặt hàng trọng điểm: vũ khí, vật liệu nổ, ma túy, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm và sản phẩm liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19…

Hải quan Quảng Ninh cũng chú trọng nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với các cơ quan, lực lượng chức năng trong việc triển khai các phương án bảo vệ an ninh, quốc phòng; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát khu vực đường biên, cửa khẩu, cùng với các lực lượng Công an, Biên phòng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, bảo vệ an toàn các cửa khẩu trong phạm vị đơn vị quản lý.

Công tác tuyên truyền, vận động doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan; vận động nhân dân không tham gia, tiếp tay cho buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, tích cực tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm với cơ quan Hải quan được chú trọng triển khai thực hiện thường xuyên, hiệu quả thông qua các hội nghị tham vấn, đối thoại Hải quan – Doanh nghiệp, các hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật cho cư dân biên giới, qua website Cục Hải quan Quảng Ninh, fanpage DDCI Hải quan và CDCI các Chi cục, phối hợp với các cơ quan báo đài...

Năm 2021, đã tổ chức 5 hội nghị đối thoại cấp Cục, 15 hội nghị đối thoại cấp Chi cục; thành lập 136 đoàn công tác trực tiếp gặp gỡ, tiếp xúc làm việc với 225 doanh nghiệp; đăng tải 769 tin, bài, văn bản pháp luật trên website Cục Hải quan tỉnh; 127 tin, bài trên báo, đài của Trung ương, địa phương; 120 tin bài trên fanpage DDCI; thực hiện và phối hợp thực hiện 16 phóng sự tuyên truyền trên VTV1, QTV1… Qua tuyên truyền, góp phần tích cực nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật cho người dân, doanh nghiệp.

Thu hút nhiều doanh nghiệp làm thủ tục hải quan qua địa bàn

Trong năm 2021, Cục Hải quan Quảng Ninh cũng đã làm tốt công tác xử lý các vụ việc vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền, kiến nghị cấp có thẩm quyền ban hành các quyết định xử lý kịp thời, đúng quy định; tích cực triển khai công tác phối hợp với các cơ quan liên quan trong kiến nghị khởi tố, giải quyết các vụ việc phức tạp.

Đồng thời, phát huy vai trò cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Ninh, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã tham mưu UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh ban hành 55 văn bản (05 Kế hoạch, 1 Quyết định, 49 công văn) tham mưu UBND tỉnh Quảng Ninh phân công nhiệm vụ, cụ thể hóa trách nhiệm của từng ngành, từng địa phương, từng địa bàn, từng lĩnh vực quản lý, đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả, trên nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm” từ biên giới vào trong nội địa.

Bên cạnh đó, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh tiếp tục xây dựng mối quan hệ hợp tác quốc tế với Hải quan Nam Ninh - Trung Quốc về đấu tranh chống buôn lậu, chống khủng bố, vận chuyển trái phép ma túy, vũ khí, tài liệu phản động; rửa tiền, thực thi quyền bảo vệ sở hữu trí tuệ; tạo niềm tin và thuận lợi hóa hợp tác giải quyết các vấn đề quản lý biên giới, phòng chống tội phạm, buôn lậu qua biên giới cùng với đẩy mạnh công tác dân vận, tuyên truyền phổ biến pháp luật về hải quan.

Nhờ triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn, trong năm 2021, Hải quan Quảng Ninh đã bắt giữ và xử lý kịp thời 236 vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; trị giá hàng hóa vi phạm là 19,9 tỷ đồng; đạt 148% về số vụ, 248% về trị giá so với chỉ tiêu Tổng cục Hải quan giao. Phối hợp bắt giữ 46/20 vụ, trị giá 62,374 tỷ/300 triệu, đạt 230% chỉ tiêu về số vụ, 20.724 % về trị giá theo chỉ tiêu Tổng cục Hải quan giao. Xử lý hình sự 7 vụ/9 đối tượng (Hải quan khởi tố 1 vụ/1 đối tượng, chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 06 vụ/08 đối tượng); xử lý hành chính 532 vụ, tiền phạt 3,7 tỷ đồng (335 vụ vi phạm thủ tục hải quan, phạt 2,7 tỷ đồng; 197 vụ về buôn lậu, phạt 1 tỷ đồng), tăng 105% về số vụ, tăng 27% về tiền phạt so với năm 2020.

Những kết quả tích cực trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới đã góp phần tích cực phòng, chống dịch Covid-19; xây dựng môi trường xuất nhập khẩu an toàn, minh bạch, thuận lợi, thu hút doanh nghiệp. Năm 2021, mặc dù có nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, song, Hải quan Quảng Ninh đã thu hút 1.322 doanh nghiệp tham gia làm thủ tục hải quan qua địa bàn (385 doanh nghiệp trong tỉnh, 937 doanh nghiệp ngoài tỉnh), tăng 6,9% so với năm 2020.

Bước sang năm 2022, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh xác định: Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát chống buôn lậu, gian lận thương mại, phòng, chống ma túy là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị. Mục tiêu hướng tới là quản lý tình hình, kiểm soát được địa bàn và kiềm chế được đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại; kiên quyết không để hình thành các đường dây, ổ nhóm, điểm nóng về buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn quản lý, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, thuận lợi cho doanh nghiệp.