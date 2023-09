(TBTCO) - Ngày 12/9, Công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa đồng chủ trì, phối hợp với Cục Hải quan Nghệ An phá thành công chuyên án, bắt giữ 1 đối tượng về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 18.000 viên ma túy tổng hợp.