Ngành Dự trữ Nhà nước:

(TBTCO) - Năm 2021, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã giao các đơn vị khu vực thực hiện xuất cấp 253.303 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các địa phương để hỗ trợ người dân, với trị giá khoảng 2.912 tỷ đồng; đồng thời xuất cấp các vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia trị giá khoảng 142,1 tỷ đồng.

Kinh phí xuất cấp gạo dự trữ quốc gia đạt 2.912 tỷ đồng năm 2021

Tại cuộc họp báo của Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) ngày 23/12 về một số nội dung liên quan đến hoạt động xuất cấp hàng dự trữ quốc gia (DTQG) cho các địa phương để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, cứu đói, dự án trồng rừng và học sinh vùng đặc biệt khó khăn trong năm 2021, bà Nguyễn Thị Phố Giang - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN cho biết, trong năm 2021, tổng cục đã giao các cục DTNN khu vực thực hiện xuất cấp 253.303 tấn gạo cho các địa phương để hỗ trợ người dân; giá trị khoảng 2.912 tỷ đồng.

Cụ thể: Các đơn vị xuất cấp gạo hỗ trợ Tết Nguyên đán 9.083 tấn; hỗ trợ giáp hạt 6.343 tấn; hỗ trợ dự án trồng rừng cho các tỉnh (Thanh Hóa, Bắc Kạn, Bắc Giang) 6.753 tấn; hỗ trợ thiên tai, hạn hán 840 tấn; hỗ trợ học sinh 71.313 tấn; hỗ trợ nhân dân bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 là 141.971 tấn (gồm, xuất gạo từ kho dự trữ 66.558 tấn; mua 75.413 tấn gạo từ doanh nghiệp theo quy định của Điều 26 của Luật Đấu thầu để xuất cấp trực tiếp cho các tỉnh miền Nam); viện trợ nước ngoài 17.000 tấn gạo cho Cuba.

Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN, ngày 16/12/2021, Tổng cục DTNN đã trình Bộ Tài chính xuất cấp 3.000 tấn gạo từ nguồn DTQG hỗ trợ 3 tỉnh: Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên (mỗi tỉnh 1.000 tấn) để thực hiện cứu trợ cho người dân vùng lũ có nguy cơ thiếu đói. Sau khi có quyết định của Bộ Tài chính, Tổng cục DTNN sẽ triển khai xuất cấp hỗ trợ gạo cho các địa phương theo quy định.

Nguồn: Tổng cục Dự trữ Nhà nước. Đồ họa: Hồng Vân

Tổng cục DTNN đã thực hiện xuất cấp các vật tư, thiết bị DTQG trị giá khoảng 142,1 tỷ đồng, trong đó phục vụ công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ khoảng 124,5 tỷ đồng; phục vụ công tác hỗ trợ dịch bệnh Covid-19 giá trị khoảng 17,6 tỷ đồng.

Theo bà Nguyễn Thị Phố Giang, để đạt được những kết quả như nêu trên, Tổng cục DTNN và các đơn vị trong hệ thống đã chủ động, phối hợp chặt chẽ với UBND các tỉnh và các đơn vị được UBND các tỉnh giao nhiệm vụ đầu mối tiếp nhận hàng DTQG hỗ trợ, bảo đảm mục tiêu đưa hàng DTQG nhanh nhất đến tay người dân để đảm bảo mục tiêu DTQG theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đề cập tới các mặt hàng do các bộ, ngành quản lý, lãnh đạo Tổng cục DTNN thông tin, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thực hiện xuất cấp các mặt hàng DTQG gồm: 747,76 tấn hạt giống cây trồng; 146.675 liều vắc-xin các loại; 377.300 lít hóa chất sát trùng gia súc và 473 tấn hóa chất sát trùng thủy sản.

Bộ Y tế đã xuất cấp 46 tấn Chloramin B và 24,500 triệu viên sát khuẩn nước Aquatabs cho các đơn vị, địa phương và đã xuất viện trợ cho Lào 10 tấn Chloramin B để hỗ trợ bạn phòng chống dịch Covid-19.

Bộ Quốc phòng đã xuất cấp 5 bộ thiết bị tiêu tẩy cơ động phục vụ cho công tác phòng chống dịch Covid-19. Bộ Công an đã xuất cấp 30 chiếc xe chở quân trung đội, 28 chiếc xe chở quân hóa trang (29 chỗ) và 12 chiếc xe cứu thương 2 cầu để trang bị cho lực lượng công an của 30 tỉnh, thành phố thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19 và giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Chủ động phối hợp xuất cấp hàng dự trữ đến đối tượng thụ hưởng

Bà Nguyễn Thị Phố Giang cho biết, trong năm 2021, toàn ngành DTNN đã chủ động xây dựng kế hoạch, sẵn sàng xuất cấp, vận chuyển lương thực, vật tư, thiết bị từ nguồn DTQG đến đối tượng thụ hưởng.

Thực tế cho thấy, ngay sau khi có quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục DTNN đã khẩn trương ban hành quyết định giao nhiệm vụ cho các cục DTNN khu vực xuất cấp hàng DTQG hỗ trợ cho các địa phương cụ thể. Đồng thời, ban hành văn bản đề nghị UBND các tỉnh phối hợp với các cục DTNN khu vực để thực hiện công tác giao, nhận gạo theo đúng kế hoạch tiếp nhận của UBND các tỉnh và quy định về xuất cấp hàng DTQG hiện hành.

Căn cứ kế hoạch tiếp nhận hàng DTQG của UBND tỉnh, các cục DTNN khu vực được giao nhiệm vụ xuất hàng cứu trợ, hỗ trợ đã chủ động có kế hoạch xuất kho, vận chuyển, phối hợp chặt chẽ với UBND các tỉnh và các đơn vị được UBND tỉnh giao nhiệm vụ tiếp nhận hàng DTQG bảo đảm công tác xuất cấp hàng DTQG nhanh chóng, kịp thời, an toàn, đủ số lượng, chất lượng, theo đúng kế hoạch tiếp nhận của các địa phương.

Trong năm qua, công tác phối hợp kiểm tra và chủ động kiểm tra hàng DTQG sau xuất cấp đã được các cục DTNN khu vực chú trọng, quan tâm. Qua công tác kiểm tra và tổng hợp báo cáo tình hình của các cục DTNN khu vực, hàng DTQG xuất cấp cho các địa phương bảo đảm số lượng, chất lượng; việc sử dụng gạo đúng đối tượng, mục đích theo đúng quy định về xuất cấp, sử dụng hàng DTQG hiện hành và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, các cục DTNN khu vực đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông của địa phương và trung ương để tăng cường công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc hỗ trợ gạo của Thủ tướng Chính phủ.