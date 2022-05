Infographics:

Xuất khẩu dệt may của Việt Nam vào Hoa Kỳ tăng trưởng cao nhất trong vòng 10 năm

(TBTCO) - Trong nhiều năm qua, Mỹ luôn là thị trường nhập khẩu hàng dệt may lớn nhất của Việt Nam. Đặc biệt, quý I/2022, ngay sau khi Việt Nam khởi động lại chương trình phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19 thì kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ đã tăng trưởng cao nhất trong vòng 10 năm qua, đạt 4,36 tỷ USD, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm 2021 và chiếm 50,3% tổng trị giá xuất khẩu hàng dệt may của cả nước.

TTXVN