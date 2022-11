Xuất khẩu hàng dệt may tăng trưởng hai con số

(TBTCO) - Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam Vũ Đức Giang cho biết, mặc dù chịu nhiều khó khăn thách thức của thị trường thế giới, 10 tháng năm 2022, ngành dệt may Việt Nam đạt 37,9 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu, tăng 17,2% so với cùng kỳ.

Về thị trường xuất khẩu, hàng dệt may Việt Nam đã có mặt tại 66 quốc gia, vùng lãnh thổ với từ 47-50 các mặt hàng khác nhau. Mỹ vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất với 42%, tiếp đến là Trung Quốc 11%, Nhật Bản và Hàn Quốc cùng chiếm 9%, thị trường khu vực ASEAN chiếm 6%, Nga 1% và còn lại là các thị trường khác. Xuất khẩu hàng dệt may tăng trưởng hai con số. Ảnh: TL Quần áo may mặc các loại vẫn là mặt hàng chiếm tỷ trọng lớn trong tổng kim ngạch xuất khẩu của ngành, tới 29,1 tỷ USD. Thị trường xuất khẩu trọng tâm là Mỹ với 13,9 tỷ USD; các nước trong khối Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương 4,733 tỷ USD; các nước EU 3,63 tỷ USD; Hàn Quốc 2,525 tỷ USD; Trung Quốc 925 triệu USD. Cũng theo ông Vũ Đức Giang, kết quả đạt được nêu trên là nỗ lực rất lớn của ngành dệt may Việt Nam, nhất là trong bối cảnh thị trường tiêu dùng thế giới chững mạnh trong quý cuối cùng của năm 2022. Theo tính toán của hiệp hội, đơn hàng bình quân của các doanh nghiệp đã giảm từ 25-27%. Doanh nghiệp sản xuất gia công, sản xuất mặt hàng giá rẻ chịu tác động nặng nề nhất, thậm chí phải làm không công. Các doanh nghiệp dệt may trong nước đang bằng nhiều cách để duy trì hoạt động sản xuất, duy trì việc làm và thu nhập cho người lao động, đón sự phục hồi của thị trường được dự báo vào quý III, IV/2023./.

