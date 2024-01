10 sự kiện nổi bật của Tổng cục Hải quan năm 2023

Lãnh đạo Tổng cục Hải quan trao kỷ niệm chương cho đại diện 10 doanh nghiệp tiêu biểu, tích cực tham gia “Chương trình thí điểm hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật về hải quan”. Sự kiện 8: Đẩy mạnh thực hiện giai đoạn II Chương trình hỗ trợ khuyến khích doanh nghiệp (DN) tuân thủ pháp luật hải quan, tăng 36% doanh nghiệp tham gia chương trình, hoàn thành và vượt mức chỉ tiêu đề ra tại nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023 của ngành Hải quan. Năm 2023, với việc nỗ lực triển khai Chương trình hỗ trợ khuyến khích DN tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan, Giai đoạn 2 chương trình tăng 36% số lượng DN thành viên so với năm 2022, vượt 16% chỉ tiêu đề ra, theo Quyết định số 123/QĐ-TCHQ ngày 31/1/2023. Tính đến ngày 31/12/2023 cơ quan hải quan đã ký kết biên bản ghi nhớ, với 289 DN tham gia chương trình thí điểm hỗ trợ, khuyến khích DN tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan (Quyết định 1399/QĐ-TCHQ ngày 15/7/2022), cụ thể: Trong giai đoạn 1 (năm 2022), cơ quan hải quan đã thực hiện ký kết biên bản ghi nhớ, đồng thời cùng xây dựng Kế hoạch hành động tự nguyện tuân thủ đối với 213 doanh nghiệp DN. Trong giai đoạn 2, cơ quan hải quan đã đôn đốc và hướng dẫn, các cục hải quan tỉnh, thành phố chủ động tuyên truyền, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia chương trình, được cộng đồng DN ghi nhận và ủng hộ. Kết quả, đã thực hiện ký kết biên bản ghi nhớ đối với 76 DN, đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hải quan, tạo thuận lợi thương mại năm 2023, theo Quyết định 123/QĐ-TCHQ ngày 31/1/2023, tăng trên 20% số lượng DN tham gia so với năm 2022. Mức độ tuân thủ của DN thành viên tham gia chương trình cũng được cải thiện, trong đó 102 DN chiếm 35% trên tổng số DN tham gia được nâng mức độ tuân thủ, 141 DN chiếm 48 % trên tổng số DN tham gia duy trì mức độ tuân thủ, tuân thủ cao. Thực hiện hỗ trợ 228 vướng mắc của DN thành viên, giải quyết 100% các đề nghị hỗ trợ vướng mắc của các DN thành viên chương trình. Các DN đã có sự cải thiện mức độ tuân thủ, do vậy tỷ lệ kiểm tra hàng hóa đã giảm rõ rệt, tỷ lệ luồng xanh tăng, tỷ lệ luồng vàng, đỏ giảm; kết quả này giúp cho DN tiết kiệm kinh phí và giảm thời gian thông quan.