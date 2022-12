15,5 tỷ USD hỗ trợ Việt Nam thực hiện các mục tiêu tham vọng về năng lượng và khí hậu

(TBTCO) - Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội cho biết, ngày 15/12, các nhà lãnh đạo Việt Nam và Nhóm đối tác quốc tế (IPG) đã ký kết thỏa thuận Đối tác chuyển dịch năng lượng bình đẳng (JETP) (ngày 14/12 theo giờ Hoa Kỳ) trị giá 15,5 tỷ USD nhằm hỗ trợ Việt Nam thực hiện các mục tiêu tham vọng về năng lượng và khí hậu.

Thỏa thuận Đối tác này sẽ giúp Việt Nam hiện thực mục tiêu đầy tham vọng về năng lượng và khí hậu: cân bằng phát thải vào năm 2050, đẩy nhanh quá trình đạt đỉnh phát thải khí nhà kính và chuyển dịch từ nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng sạch.

Ảnh minh họa

Trước mắt, JETP sẽ huy động 15,5 tỷ USD nguồn tài chính từ khối tư nhân và chính phủ trong 3 đến 5 năm tới để hỗ trợ quá trình chuyển dịch xanh của Việt Nam.

JETP sẽ hỗ trợ Việt Nam đạt được các mục tiêu mới như: Đẩy nhanh thời gian đạt đỉnh phát thải khí nhà kính dự kiến từ năm 2035 lên 2030; giảm tới 30% phát thải hàng năm của ngành điện từ 240 triệu tấn xuống 170 triệu tấn và đẩy nhanh đỉnh phát thải sớm thêm 5 năm vào năm 2030; giới hạn công suất điện than của Việt Nam ở mức 30.2GW từ mức kế hoạch dự kiến là 37GW; đẩy nhanh triển khai năng lượng tái tạo để nguồn năng lượng này chiếm ít nhất 47% tổng sản lượng điện vào năm 2030, tăng từ mức kế hoạch 36% hiện tại.

Nhóm đối tác quốc tế bao gồm Liên minh châu Âu, Vương quốc Anh, Pháp, Đức, Hoa Kỳ, Italy, Canada, Nhật Bản, Na Uy và Đan Mạch.

Dự kiến, khoảng 500 triệu tấn khí thải sẽ được cắt giảm vào năm 2035 nếu các mục tiêu này được hoàn thành.

Đóng góp ban đầu cho JETP của Việt Nam bao gồm cam kết 7,75 tỷ USD từ IPG, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Công ty Tài chính Quốc tế (IFC). Đầu tư từ khối tư nhân từ các tổ chức tài chính do Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) cam kết huy động một khoản đối ứng 7,75 tỷ USD nữa.

Trong 12 tháng tới, với sự hỗ trợ của các nước đối tác, Việt Nam sẽ xây dựng Kế hoạch huy động nguồn lực JETP để triển khai chiến lược và góp vốn của JETP.

Việt Nam là nước thứ 3 ký kết JETP sau thành công của JETP với Nam Phi trong COP26 và JETP với Indonesia trong hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo G20 năm nay. Là một nền kinh tế đang phát triển nhanh, JETP của Việt Nam sẽ minh chứng rằng phát triển kinh tế có thể không phải nhờ đến việc sử dụng năng lượng hóa thạch.

JETP của Việt Nam được xây dựng trên Đối tác G7 về Đầu tư hạ tầng toàn cầu (PGII) của Vương quốc Anh nhằm thu hẹp khoảng trống đầu tư vào cơ sở hạ tầng ở các nước đang phát triển. Các nhà lãnh đạo G7 nhất trí trong tháng 6/2022 sẽ tiếp tục đàm phán JETP với các nước khác là một kết quả quan trọng của PGII.

Chia sẻ về thỏa thuận này, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nói: “Hoa Kỳ rất hào hứng là một đối tác của Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng xanh, thông qua USAID, chúng tôi đã cam kết 50 triệu USD sẽ được giải ngân trong 5 năm tới. Cam kết lịch sử của Việt Nam tăng năng lượng tái tạo, giảm nhiệt điện than và phát thải sẽ là chất xúc tác để thúc đẩy đầu tư, tăng trưởng kinh tế và tạo ra cơ hội cho người dân Việt Nam, đồng thời đẩy mạnh cuộc chiến chống khủng hoảng khí hậu toàn cầu. Cùng nhau, chúng ta sẽ đạt được cân bằng phát thải vào năm 2050”.