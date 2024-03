2 tháng đầu năm 2024 lợi nhuận sau thuế của PNJ đạt 550 tỷ đồng

(TBTCO) - Lũy kế 2 tháng đầu năm 2024, Công ty cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận (PNJ) ghi nhận doanh thu thuần đạt 8.478 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 550 tỷ đồng.

Theo báo cáo vừa công bố, hoạt động kinh doanh của PNJ tăng trưởng đều ở các kênh. Cụ thể, doanh thu trang sức của PNJ chiếm 65,8% trong tổng cơ cấu doanh thu (bao gồm 56,9% bán lẻ và 8,9% bán sỉ).

Dù tình hình sức mua chung trong mùa Tết 2024 còn khiêm tốn, PNJ vẫn ghi nhận doanh thu thuần lũy kế 2 tháng đạt 8.478 tỷ đồng, tăng trưởng 21,6% so với nền kỷ lục của năm 2023 và lợi nhuận sau thuế đạt 550 tỷ đồng, xấp xỉ cùng kỳ năm ngoái.

Lý giải cho kết quả kinh doanh trên, PNJ cho biết, doanh số bán lẻ của PNJ vẫn duy trì được mức tăng trưởng nhờ vào gia tăng khách hàng mới, mở rộng mạng lưới khách hàng, tăng cường tỷ lệ quay lại của khách hàng cũ.

Ảnh minh họa

Doanh thu trang sức bán sỉ 2 tháng năm 2024 tăng 7,8% so với cùng kỳ nhờ mở rộng mạng lưới khách hàng sỉ. Doanh thu vàng 24K 2 tháng năm 2024 tăng 48,5% so với cùng kỳ do nhu cầu của khách hàng có thay đổi. Biên lợi nhuận gộp trung bình 2 tháng năm 2024 đạt 17,4%, giảm so với mức 19,4% cùng kỳ năm 2023 do sự thay đổi cơ cấu hàng hóa và sự biến động giá nguyên liệu và các yếu tố đầu vào khác. Tổng chi phí hoạt động 2 tháng năm 2024 tăng 21,2% so với cùng kỳ.

Tính đến cuối tháng 2/2024, hệ thống PNJ có 402 trên 55 tỉnh thành. Trong đó, gồm 393 cửa hàng PNJ, 5 cửa hàng Style by PNJ, 3 cửa hàng CAO Fine Jewellery và 1 trung tâm kinh doanh sỉ.

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên ngày 21/3, cổ phiếu PNJ tăng 0,51% lên 98.700 đồng/cổ phiếu, khớp hơn 1,6 triệu đơn vị./.