Chống lãng phí giúp mở rộng không gian tài chính, tăng nguồn lực cho phát triển

“Chìa khóa” nào mở ra cánh cửa đột phá trong chống lãng phí? Tình trạng lãng phí năm nào cũng được Quốc hội đưa ra bàn thảo và tìm giải pháp để khắc phục, nhưng kết quả vẫn chưa được như kỳ vọng, nguyên nhân được chỉ ra là do chúng ta đang còn yếu ở khâu thực hiện. Do đó, theo PGS. TS. Lê Văn Cường - Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, giải pháp chống lãng phí đã được Tổng Bí thư Tô Lâm đưa ra, việc cần làm bây giờ là phải làm sao thực hiện cho tốt. Ông Cường đã đưa ra dẫn chứng, cuộc đấu tranh chống tham nhũng đã đạt được kết quả cao là vì nhận được 93% người dân đồng tình và ủng hộ, bên cạnh đó là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Vì thế, để cuộc đấu tranh chống lãng phí đạt hiệu quả cao nhất cũng cần phải làm tốt như cuộc đấu tranh chống tham nhũng và còn hơn thế nữa. “Để làm tốt khâu thực hiện thì không có biện pháp nào tốt hơn là biến việc chống lãng phí thành nhận thức và ý thức, trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên và người dân” - PGS.TS. Lê Văn Cường nhấn mạnh. Đồng thời, theo ông Cường, lãng phí không chỉ xuất hiện tại các cơ quan, đơn vị mà nó còn xuất hiện xung quanh cuộc sống hàng ngày. Do đó, rất cần phát huy vai trò của nhân dân trong việc giám sát các hoạt động về chống lãng phí hàng ngày, hàng giờ. Đặc biệt là rất cần sự quyết tâm chính trị và nêu gương của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị - đây chính là “chìa khóa” mở ra cánh cửa đột phá trong chống lãng phí hiện nay.