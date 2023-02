62 cục thuế đã triển khai hóa đơn điện tử từ máy tính tiền

Tổng cục Thuế đề xuất, thay đổi quy định về chương trình “Hóa đơn may mắn” như: Bổ sung số lượng giải thưởng để có tính lan tỏa rộng khắp cho người tiêu dùng; chỉ áp dụng “Hóa đơn may mắn” đối với hóa đơn từ máy tính tiền. (Thời gian qua đã áp dụng “Hóa đơn may mắn” đối với loại hóa đơn có mã của cơ quan thuế). Đồng thời, để triển khai có hiệu quả chương trình “Hóa đơn may mắn”, về lâu dài cần phải củng cố các quy định pháp lý về nội dung chi và nguồn kinh phí trả thưởng, nhằm mục tiêu bố trí kinh phí phù hợp cho các cục thuế và xây dựng được khung thống nhất về mức giải thưởng.