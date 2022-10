Amazon Week 2022: Khai mạc Hội nghị Thương mại điện tử xuyên biên giới với chủ đề “Dám mơ lớn”

(TBTCO) - Amazon Global Selling Việt Nam khai mạc “Amazon Week 2022: Hội nghị Thương mại điện tử xuyên biên giới" năm thứ tư liên tiếp tại Việt Nam. Với chủ đề “Dám mơ lớn”, sự kiện năm nay hướng tới việc kết nối doanh nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ trên khắp cả nước - không phân biệt quy mô hay ngành hàng kinh doanh - đến với thị trường quốc tế, đồng thời khai phá tiềm năng của thương mại điện tử xuyên biên giới của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Phiên bàn tròn thảo luận Doanh nghiệp Việt Nam trong thời kỳ thương mại điện tử. Ảnh: T.L

“Amazon Week 2022: Hội nghị Thương mại điện tử xuyên biên giới" là sự kiện kéo dài một tuần, được tổ chức tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, kết hợp sự kiện và phát sóng online, chào đón sự có mặt của đại diện từ cơ quan chính phủ, các đơn vị hỗ trợ khởi nghiệp, các đối tác bán hàng thành công cùng Amazon và hàng ngàn doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc mọi ngành nghề trên khắp cả nước cùng tham gia. Tuần lễ Amazon Week 2022 được thiết kế để cung cấp những thông tin cập nhật, đa chiều, hữu ích với các phiên bàn tròn thảo luận, các workshop và chia sẻ với mục tiêu giúp các đối tác bàn hàng Việt Nam khai phóng tiềm năng xuất khẩu, mở rộng thị trường quốc tế và xây dựng thương hiệu toàn cầu.

Những thống kê mới về kết quả hoạt động xuất khẩu trên Amazon năm 2022 cũng cho thấy bức tranh sáng màu với tiềm năng lớn của thương mại điện tử xuyên biên giới trong giai đoạn “bình thường mới” của đất nước. Tại sự kiện, những thương hiệu và doanh nghiệp Việt đã thành công trong việc đưa tinh hoa Việt bước ra thế giới cùng Amazon như SunHouse, AnEco, Lafooco, ChicnChill cũng chia sẻ câu chuyện thành công về hành trình xuất khẩu online qua những năm thử thách vừa qua.

Ông Gijae Seong - Giám đốc Điều hành Amazon Global Selling Việt Nam, chia sẻ: “Với những lợi thế sẵn có như chính sách quốc gia hỗ trợ mạnh mẽ cho xuất khẩu, năng lực sản xuất dồi dào, thương mại điện tử phát triển nhanh chóng, Việt Nam đang ở giai đoạn vàng để cất cánh xuất khẩu online. Amazon Global Selling tiếp tục nỗ lực và cam kết cung cấp hỗ trợ mạnh mẽ và linh hoạt cho các doanh nghiệp Việt Nam để tận dụng nguồn lực toàn cầu của Amazon và thành công kinh doanh, góp phần hình thành động lực kinh tế tích cực cho đất nước trong kỷ nguyên mới. Chúng tôi đề ra chiến lược 2023 để đồng hành cùng các nhà sản xuất, các thương hiệu, doanh nhân Việt Nam trên mọi giai đoạn của hành trình xuất khẩu, cùng tạo ra một nền kinh tế Thương mại điện tử xuyên biên giới có tác động sâu rộng và phát triển bền vững tại Việt Nam”.

Dù nền kinh tế toàn cầu hồi phục chưa đồng đều hậu đại dịch Covid - 19, thương mại điện tử xuyên biên giới toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng vẫn chứng kiến sự tăng trưởng vượt bậc với những tín hiệu tích cực. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kép của thương mại điện tử xuyên biên giới toàn cầu được dự báo sẽ đạt mức 28,4% mỗi năm trong giai đoạn từ năm 2020 đến 2027. Trong khi đó, doanh thu từ xuất khẩu thương mại điện tử B2C tại Việt Nam cũng được dự kiến sẽ tăng hơn 20% mỗi năm.

Đặc biệt, trong vòng 12 tháng (từ 1/9/2021 đến 31/08/2022), các đối tác bán hàng Việt Nam đã ghi nhận mức tăng trường ấn tượng trên Amazon: Gần 10 triệu sản phẩm made in Vietnam được bán ra cho khách hàng Amazon trên toàn cầu: Thương mại điện tử xuyên biên giới cùng Amazon mở ra một động lực kinh tế với tiềm năng mạnh mẽ và rõ nét cho doanh nghiệp Việt Nam; bất chấp những thách thức lớn từ đại dịch và sự suy thoái của nền kinh tế toàn cầu, số lượng các nhà bán hàng Việt Nam trên Amazon vẫn tăng hơn 80% so với cùng kỳ năm ngoái. Hàng ngàn doanh nghiệp Việt Nam sử dụng dịch vụ Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA), số lượng tăng hơn 90%, doanh thu bán hàng qua FBA cũng tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Top 5 ngành hàng bán chạy nhất của các doanh nghiệp Việt Nam trên Amazon bao gồm: Dụng cụ nhà bếp; đồ gia dụng; may mặc; sản phẩm chăm sóc sức khoẻ và cá nhân; tiện ích gia đình...

Điểm nhấn của sự kiện tại Hà Nội chính là phiên bàn tròn thảo luận với sự góp mặt của bà Lại Việt Anh – Phó Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số thuộc Bộ Công thương (iDEA), ông Gijae Seong - Giám đốc điều hành Amazon Global Selling Việt Nam, ông Vũ Thanh Hải – Phó Tổng giám đốc Tập đoàn SUNHOUSE và bà Trương Lý Hoàng Phi - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp IBP, Nhà sáng lập Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp BSSC. Phiên thảo luận ghi nhận những ý kiến đóng góp và chia sẻ từ các bên gồm nhà hoạch định chính sách, chuyên gia tư vấn khởi nghiệp, đại diện doanh nghiệp địa phương và Amazon Global Selling cùng bàn về xu hướng và cách thức thúc đẩy thương mại điện tử xuyên biên giới tại Việt Nam./.