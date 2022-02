Australia đầu tư hỗ trợ doanh nghiệp startup công nghệ Việt Nam

(TBTCO) - Đại sứ quán Australia tại Việt Nam ngày 22/2 thông tin, Chính phủ Australia đã cam kết đầu tư 4,9 triệu đô la Úc cho Công ty Ascend Vietnam Ventures để hỗ trợ các doanh nghiệp startup công nghệ tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ thông báo tại TP. Hồ Chí Minh, Đại sứ Australia tại Việt Nam Robyn Mudie chia sẻ, khoản đầu tư này thể hiện mối cam kết của Australia nhằm tăng cường khả năng của các doanh nhân trẻ (trong đó có các nữ doanh nhân) trong việc mở rộng quy mô doanh nghiệp và tạo ra tác động tích cực cho môi trường và xã hội.

Đại sứ Robyn Mudie (áo hồng ngồi giữa) tại buổi công bố khoản đầu tư. Ảnh: ĐSQ Australia

Khoản đầu tư với Ascend Vietnam Ventures (AVV) sẽ cung cấp vốn ban đầu cho các doanh nghiệp mới sáng lập, qua đó giúp kiến tạo nhiều công việc mới cũng như tăng thu nhập khi nền kinh tế phục hồi hậu Covid-19.

Theo bà Robyn Mudie, Việt Nam là một trong những nền kinh tế phát triển mạnh mẽ nhất tại Đông Nam Á và có thành tích nổi bật về các doanh nghiệp do phụ nữ lãnh đạo. Mặc dù các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ đã chịu tác động nặng nề từ đại dịch, song Đại sứ cho rằng, đà tăng trưởng nhanh chóng của nền kinh tế Việt Nam sẽ mang lại nhiều cơ hội to lớn cho các nữ doanh nhân khai thác tối đa tiềm năng của họ.

Khoản đầu tư này cũng sẽ góp phần thực hiện những ưu tiên của chiến lược tăng cường hợp tác kinh tế Việt Nam - Australia nhằm tăng gấp đôi đầu tư song phương và củng cố thêm những nỗ lực của Australia, trong việc hỗ trợ Việt Nam nâng hạng từ thị trường cận biên sang thị trường mới nổi.

Khoản đầu tư này được trích từ Quỹ đầu tư tác động tại các thị trường mới nổi của Chính phủ Australia - chương trình trị giá 40 triệu đô la Úc nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tiếp cận tài chính.

Cộng thêm các khoản tài trợ từ trước, cam kết mới này sẽ huy động gần 70 triệu đô la Úc vốn tư nhân để hỗ trợ thị trường startup công nghệ đang lớn mạnh tại Việt Nam.

AVV cung cấp khoản tài chính và hỗ trợ cần thiết cho các doanh nghiệp mới thành lập tại Việt Nam, tập trung vào các nhà sáng lập nữ kinh doanh ở các lĩnh vực tác động cao như giáo dục, dịch vụ tài chính và sức khỏe. Qua khoản đầu tư này, Australia sẽ hỗ trợ AVV tập trung vào các nữ doanh nhân và các công ty mang đến lợi ích cho phụ nữ, thúc đẩy tác động xã hội tích cực và tạo ra lợi nhuận cao./.