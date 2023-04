Bắc Ninh thu ngân sách đạt gần 10 nghìn tỷ đồng trong quý I/2023

(TBTCO) - Đến hết quý I/2023, thu ngân sách do ngành Thuế thực hiện ước đạt 426.922 tỷ đồng, bằng 31,1% so với dự toán pháp lệnh, bằng 104,6% so với cùng kỳ. Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Xuân Thành cho biết, nhờ triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác quản lý thuế, chống chuyển giá, chống thất thu ngân sách... nên số thu đạt khá so với cùng kỳ.