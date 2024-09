Bài cuối: Duy trì chính sách tài khóa thận trọng, có trọng tâm, trọng điểm

Ngành Tài chính phát huy sự chủ động, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc chỉ đạo ngành Tài chính tiếp tục phát huy tính chủ động, sáng tạo, linh hoạt hoàn thành các nhiệm vụ. Bộ Tài chính chủ động các phương án, kịch bản về chính sách tài khóa. Đồng thời, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương chủ động thực hiện linh hoạt, duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, thúc đẩy giải ngân đầu tư công, chi ngân sách hiệu quả, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Theo các chuyên gia kinh tế, Bộ Tài chính điều hành chính sách tài khóa mở rộng hợp lý và bền vững trong dài hạn. TS. Lê Duy Bình - Giám đốc điều hành Economica Việt Nam nêu quan điểm, việc thực hiện chính sách tài khóa nên trở lại bình thường theo hướng thận trọng, bởi việc hỗ trợ kéo dài trên diện rộng không nên duy trì lâu. “Tính hiệu quả của chính sách này chỉ phù hợp trong bối cảnh nhất định. Về mặt quản lý, vai trò của NSNN là đảm bảo các nhiệm vụ chi cơ bản cho cơ sở hạ tầng, an sinh xã hội, an ninh quốc phòng…, còn việc hỗ trợ doanh nghiệp thì chỉ trong thời gian, tình huống nhất định” - ông Lê Duy Bình nêu quan điểm. Thực tế, điều doanh nghiệp mong muốn nhất cũng không phải là sự hỗ trợ bằng tiền từ Nhà nước mà là môi trường đầu tư, là không gian để doanh nghiệp phát triển. Do đó, định hướng hỗ trợ, thúc đẩy khu vực doanh nghiệp bằng các chính sách tạo thuận lợi về môi trường kinh doanh là rất đúng. Bên cạnh đó, cần có cơ chế để vốn đầu tư công trở thành đòn bẩy hiệu quả cho khu vực tư, chẳng hạn như chính sách về thu hút đầu tư PPP. Khi đó, một mặt ngân sách bớt gánh nặng về đầu tư hạ tầng, dành nguồn đó cho giáo dục, y tế; mặt khác, khu vực tư nhân lại có thêm không gian phát triển. Tuy nhiên, phải có sự phối hợp nhịp nhàng giữa chính sách tài khóa và tiền tệ. Những năm qua, chính sách tài khóa đã gánh phần lớn trong hỗ trợ kinh tế thì bây giờ chính sách tiền tệ phải phát huy vai trò của mình để hỗ trợ doanh nghiệp, thị trường. Lúc này thị trường tiền tệ, lãi suất, thị trường vốn phải vận hành phù hợp, đảm bảo vốn cho doanh nghiệp là bài toán cần phải tính đến.