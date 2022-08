Bảo hiểm Bảo Việt nhận giải thưởng "Sáng kiến chuyển đổi bảo hiểm số tốt nhất Việt Nam 2022"

(TBTCO) - Kiên trì theo đuổi mục tiêu xây dựng hệ sinh thái số an toàn, nâng cao trải nghiệm khách hàng, tháng 8/2022, Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt vinh dự đón nhận giải thưởng Sáng kiến chuyển đổi số (Best Digital Transformation Initiatives – Insurance Sector - Việt Nam) do Global Business Outlook Awards 2022 trao tặng.

Bảo hiểm Bảo Việt nhận giải thưởng "Sáng kiến chuyển đổi bảo hiểm số tốt nhất Việt Nam 2022". Ảnh: T.L Bảo hiểm Bảo Việt là doanh nghiệp phi nhân thọ duy nhất tại Việt Nam được Global Business Outlook vinh danh “Sáng kiến chuyển đổi số năm 2022 - Việt Nam” thông qua hàng loạt giải pháp số đặt trải nghiệm khách hàng làm ưu tiên. Đây là tạp chí uy tín hàng đầu chuyên ngành tin tức tài chính, ngân hàng, bất động sản và môi giới, cung cấp những thông tin về các xu hướng và sự phát triển ảnh hưởng tới thị trường tài chính quốc tế, các chiến lược kinh doanh, các vụ sáp nhập và mua bán trên toàn thế giới. Độc giả của tạp chí bao gồm các nhà quản lý, giám đốc của các công ty, tập đoàn hàng đầu trên thế giới. Hàng năm, Global Business Outlook sẽ tổ chức bình chọn, trao giải thưởng tới các tổ chức và doanh nghiệp đã có kết quả hoạt động xuất sắc, tạo ra sự đổi mới và là đòn bẩy tạo động lực giá trị trong ngành. Trong thời gian qua, Bảo hiểm Bảo Việt cũng đã cho ra mắt ứng dụng AI, dịch vụ tư vấn sức khỏe tích hợp trên ứng dụng quản lý BaoViet Direct với tên gọi “Sức khỏe là Vàng”, hỗ trợ phân tích các chỉ số, thói quen sinh hoạt, các chỉ số xét nghiệm, tiền sử bệnh đã có để đưa ra những thông tin hữu ích về sức khỏe hiện tại của khách hàng, đánh giá các rủi ro sức khỏe tiềm ẩn... Đồng thời tiếp tục cải tiến và nâng cấp ứng dụng chăm sóc sức khỏe BaoViet Mydoc. Mới đây nhất, Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt cũng đã đưa vào thí điểm quy trình bồi thường tự động hóa nhằm giảm thời gian bồi thường, tăng hiệu quả nghiệp vụ. Đây được kỳ vọng sẽ là dự án mang lại lợi ích cao bởi thời gian bồi thường ngắn được coi là yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới quyết định tham gia bảo hiểm của khách hàng. Song song với các hoạt động trên, Bảo hiểm Bảo Việt cam kết đem đến giải pháp tài chính, sức khỏe hàng đầu qua nỗ lực xây dựng và triển khai các sản phẩm mới, đều thực hiện trên nền tảng trực tuyến mang đến trải nghiệm thuận lợi nhất cho khách hàng như: Travel Easy, Flight Easy, E-cargo, Cyber liability, E-claim, Baoviet Direct... Bảo hiểm Bảo Việt luôn khẳng định uy tín nhà bảo hiểm Phi nhân thọ hàng đầu, luôn chủ động, thích ứng nhanh, linh hoạt ứng dụng công nghệ vào hệ thống quản trị, hoạt động kinh doanh; lĩnh vực hỗ trợ chăm sóc, tăng cường sức khỏe cho các khách hàng. Giải thưởng Global Business Outlook đã một lần nữa khẳng định cho chất lượng dịch vụ, năng lực cạnh tranh, thích ứng của Bảo hiểm Bảo Việt trên thị trường bảo hiểm Việt Nam. Đồng thời còn cho thấy khả năng nhìn nhận toàn diện và đúng đắn về tầm quan trọng của thương hiệu đối với sự phát triển của doanh nghiệp, nổi bật là đặt trọng tâm của sự phát triển các sản phẩm chất lượng cao, xây dựng uy tín với khách hàng. Trong thời gian tới, Bảo hiểm Bảo Việt sẽ tiếp tục tích cực ứng dụng số trong các hoạt động, tạo bệ phóng cho sự phát triển của doanh nghiệp và đưa thương hiệu Việt vươn xa với những giá trị đã được công nhận bởi quốc tế./.

H.C