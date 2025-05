Bảo hiểm Bảo Việt đứng đầu liên danh bảo hiểm ký hợp đồng nguyên tắc với OICNEW trong các dự án về lĩnh vực y tế

(TBTCO) - Bảo hiểm Bảo Việt cùng liên danh các nhà bảo hiểm đã ký kết hợp đồng nguyên tắc cung cấp dịch vụ bảo hiểm toàn diện cho OICNEW trong các dự án về lĩnh vực y tế triển khai giai đoạn 2026 - 2036, nhằm đồng hành cùng doanh nghiệp công nghệ cao trong hành trình phát triển bền vững.

Đại diện các bên ký kết hợp đồng nguyên tắc. Ảnh: T.L

Liên danh các nhà bảo hiểm, đứng đầu là Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt, đã chính thức ký kết hợp đồng nguyên tắc cung cấp dịch vụ bảo hiểm cho toàn bộ các dự án của Công ty CP Công nghệ Mới Nhật Hải – OICNEW, giai đoạn 2026 - 2036 với tổng mức đầu tư dự kiến trên 2 tỷ USD. Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc hợp tác chiến lược giữa các bên, hướng tới mục tiêu đồng hành phát triển bền vững ngành công nghệ cao và y tế Việt Nam.

Theo thỏa thuận, liên danh bảo hiểm (BV-PVI-BIC-MIC-BSH-TASCO) sẽ triển khai các chương trình bảo hiểm theo đặc thù hoạt động của OICNEW – doanh nghiệp khoa học công nghệ tiên phong trong ứng dụng công nghệ nano vào y dược, sức khỏe và môi trường. Các nội dung bảo hiểm sẽ bao phủ từ tài sản, trách nhiệm, bảo hiểm nhân sự đến bảo hiểm rủi ro công nghệ trong quá trình nghiên cứu, sản xuất và thương mại hóa các sản phẩm nano và kháng thể đơn dòng. Ngoài ra, Liên danh các nhà bảo hiểm cũng cam kết đồng hành cùng OIC NEW trong các dự án điều trị ung thư cũng như các khu nghỉ dưỡng bệnh ung thư tiên tiến do OIC NEW làm chủ đầu tư hoặc trong liên danh chủ đầu tư.

Là doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đầu tiên của Việt Nam, Bảo hiểm Bảo Việt tự hào sở hữu hệ thống quản trị rủi ro chuyên sâu, mạng lưới đối tác toàn cầu và danh mục giải pháp bảo hiểm đa dạng, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. Với 60 năm kinh nghiệm đồng hành cùng các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong các dự án trọng điểm quốc gia, Bảo hiểm Bảo Việt đã trở thành “lá chắn” tin cậy cho hàng nghìn tổ chức, góp phần bảo vệ giá trị và duy trì hoạt động ổn định của nền kinh tế.

Phát biểu tại lễ ký kết, đại diện các bên đều khẳng định tầm quan trọng của việc xây dựng các cơ chế bảo vệ tài chính tiên tiến cho những doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Việc liên kết giữa doanh nghiệp công nghệ cao với liên danh các nhà bảo hiểm là minh chứng cho xu hướng hội nhập giữa các ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong kỷ nguyên đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

Về phía đơn vị đứng đầu liên danh, ông Hà Anh Tuấn – Giám đốc Ban Khách hàng Doanh nghiệp Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt, khẳng định: “Với kinh nghiệm 60 năm đồng hành cùng các dự án trọng điểm quốc gia, chúng tôi nhận thấy tiềm năng phát triển vượt trội của lĩnh vực công nghệ nano – đặc biệt khi kết hợp với y dược. Việc triển khai chương trình bảo hiểm toàn diện cho OICNEW là một phần trong chiến lược mở rộng danh mục khách hàng chất lượng cao, đồng thời góp phần hỗ trợ khối doanh nghiệp đổi mới sáng tạo tiếp cận các công cụ quản lý rủi ro chuyên sâu theo tiêu chuẩn quốc tế”.

Sở hữu năng lực tài chính vững mạnh, vị thế uy tín trong và ngoài nước cùng đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, Bảo hiểm Bảo Việt không ngừng khẳng định vai trò là nhà bảo hiểm dẫn dắt thị trường phi nhân thọ Việt Nam. Với định hướng phát triển bền vững vì sự thịnh vượng và bình an của mỗi khách hàng, doanh nghiệp đã liên tiếp nằm trong nhóm dẫn đầu thị trường về doanh thu, thị phần và được vinh danh bởi các tổ chức quốc tế qua nhiều giải thưởng danh giá như “Thương hiệu bảo hiểm được tín nhiệm nhất Châu Á” (Global Brands Magazine), “Nhà bảo hiểm phi nhân thọ tốt nhất Việt Nam” (Insurance Asia News), “Thương hiệu Quốc gia 2024 (Chính phủ), và “60 năm Thành tựu Xuất sắc – Ngành Bảo hiểm Việt Nam” (Global Banking & Finance Review)./.