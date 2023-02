Bảo hiểm Bảo Việt tiên phong triển khai bảo hiểm vi mô, đảm bảo an sinh xã hội

(TBTCO) - Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt triển khai chương trình bảo hiểm vi mô An bình yên vui – An sinh hạnh phúc với phạm vi bảo hiểm rộng bao gồm bảo hiểm cho các rủi ro ốm bệnh, ung thư, tai nạn, hỗ trợ giáo dục và thu nhập chỉ với từ 44 nghìn đồng phí/năm.

Bảo hiểm Bảo Việt ra mắt chương trình bảo hiểm vi mô. Ảnh: T.L

Là doanh nghiệp bảo hiểm trong nước đầu tiên triển khai loại hình bảo hiểm này, Bảo hiểm Bảo Việt kỳ vọng sẽ mang lại sự bảo vệ chắc chắn cả về tài chính lẫn sức khỏe tới phân khúc khách hàng có thu nhập thấp.

Rủi ro luôn hiện diện và gây tổn thất về kinh tế, ảnh hưởng đến thu nhập, đời sống, sản xuất kinh doanh. Người nghèo, người thu nhập thấp là các đối tượng yếu thế, chịu tác động mạnh mẽ trước những rủi ro, tuy nhiên, khả năng tiếp cận sản phẩm bảo hiểm thương mại của họ bị hạn chế do mức phí bảo hiểm của các sản phẩm thương mại thường cao hơn khả năng tài chính của họ.

Chính vì thế, việc cho ra đời một sản phẩm bảo hiểm dành riêng cho phân khúc khách hàng có thu nhập thấp, yếu thế trong xã hội là điều trăn trở mà Bảo hiểm Bảo Việt đã không ngừng ấp ủ. An Bình Yên Vui – An Sinh Hạnh Phúc là chương trình bảo hiểm đơn giản, dễ tiếp cận với các quyền lợi cơ bản phù hợp với khả năng tài chính thấp, áp dụng cho khách hàng từ 15 ngày tuổi đến 70 tuổi (An bình yên vui) hoặc đến 60 tuổi, tái tục đến 65 tuổi (An Sinh Hạnh Phúc).

Trước những trở ngại về sức khỏe, bảo hiểm vi mô “An Bình Yên Vui” và “An Sinh Hạnh Phúc” thực sự là nguồn hỗ trợ tài chính kịp thời để người dân an tâm chữa bệnh, giảm nhẹ gánh nặng tài chính cho gia đình với phạm vi bảo vệ rộng.

Chương trình hấp dẫn với chi phí chỉ từ 44.000 đồng/người/năm nhưng vẫn đảm bảo các quyền lợi y tế đa dạng và tối ưu, như quyền lợi tối đa lên tới 78 triệu đồng với phạm vi bao gồm bảo hiểm cho các rủi ro ốm bệnh, tai nạn, phẫu thuật, hỗ trợ giáo dục và thu nhập, bao gồm rủi ro ung thư. Điểm đặc biệt của chương trình bảo hiểm là khách hàng trẻ em được tham gia độc lập, thời gian chờ linh hoạt; cùng với đó là hình thức bồi thường khoán, chi trả độc lập với các loại hình bảo hiểm khác và không yêu cầu hóa đơn tài chính. Khách hàng sẽ dễ dàng tham gia bảo hiểm cũng như yêu cầu bồi thường nhanh chóng, kịp thời.

Bên cạnh đó, áp dụng quy trình số hóa hiện đại, tiên tiến, thuận lợi và dễ sử dụng, bảo hiểm vi mô được Bảo hiểm Bảo Việt triển khai cấp đơn dễ dàng qua ứng dụng Zalo mini app, thời gian cấp đơn không quá 5 phút. Phương thức thanh toán linh hoạt: tiền mặt, chuyển khoản hoặc sử dụng cổng thanh toán trực tuyến VNPay tùy theo nhu cầu của khách hàng. Trong thời gian đầu triển khai sản phẩm, Bảo hiểm Bảo Việt triển khai ưu đãi giảm phí 10% khi khách hàng tham gia đồng thời cả hai chương trình bảo hiểm An Bình Yên Vui và An Sinh Hạnh Phúc./.