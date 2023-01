Bảo hiểm BSH đạt top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2022

(TBTCO) - Theo báo cáo kết quả tại Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2022 và triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2023, tổng doanh thu bảo hiểm gốc của Tổng công ty CP Bảo hiểm BSH năm 2022 đạt hơn 3.000 tỷ đồng, tăng trưởng khoảng 12,9% – nằm trong top 500 doanh nghiệp lớn nhất nhất Việt Nam năm 2022.

Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2022

Bảo hiểm BSH vinh dự có mặt trong bảng xếp hạng Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam do Vietnam Report bình chọn, với thứ hạng tăng 41 bậc so với năm 2021.

Bảng xếp hạng Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (VNR500) năm 2022 đã bước sang năm thứ 16 trên chặng đường tìm kiếm, ghi nhận và tôn vinh những thành tích xứng đáng của các doanh nghiệp có quy mô lớn, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả và ổn định. Những doanh nghiệp đã cho thấy bản lĩnh kiên cường và là đầu tàu của nền kinh tế Việt Nam trước những cơn sóng biến động bất ngờ từ bối cảnh quốc tế.

Việc được vinh danh trong Bảng xếp hạng VNR500 đã giúp bảo hiểm BSH khẳng định vị thế trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ. Đồng thời, đây cũng là minh chứng cho sự tin tưởng của khách hàng, đối tác; sự ghi nhận của các tổ chức uy tín và cộng đồng đối với những nỗ lực của BSH trong suốt thời gian qua.

Ông Lê Hoài Nam – Phó Tổng giám đốc (ở giữa, hàng đầu), đại diện BSH nhận giải thưởng.

Đặt những dấu mốc kinh doanh mới chào đón kỷ niệm 15 năm

Bước sang năm thứ 15 hình thành và phát triển, Bảo hiểm BSH đã và đang không ngừng nỗ lực để làm rất tốt vai trò sứ mệnh của mình, mang đến những sản phẩm chất lượng, đảm bảo quyền lợi và nhu cầu cho mọi khách hàng, phục vụ với tất cả sự tâm huyết.

Nằm trong top 10 công ty bảo hiểm phi nhân thọ lớn nhất hiện nay, năm 2022, Bảo hiểm BSH đã có bước tiến mạnh mẽ, đạt được những cột mốc kinh doanh ấn tượng như lần đầu vượt mốc 3.000 tỷ doanh thu phí bảo hiểm gốc; lần đầu có công ty thành viên vượt mốc doanh thu 200 tỷ đồng; đạt kỷ lục về số lượng công ty thành viên có quy mô doanh thu trên 100 tỷ với 5 công ty thành viên.

Tính đến hết ngày 31/12/2022, doanh thu phí bảo hiểm gốc Bảo hiểm BSH tăng trưởng khoảng 12,9% so với năm 2021. Doanh thu các mảng nghiệp vụ có mức tăng trưởng tương đối khả quan, trong đó nghiệp vụ bảo hiểm con người tăng trưởng gần 9%, nghiệp vụ bảo hiểm tài sản kỹ thuật - hàng hải tăng trưởng khoảng 17,5% so với năm 2021. Riêng nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới, BSH tăng trưởng hơn 14% so với năm 2021, đứng thứ 3 trên toàn thị trường về quy mô doanh thu tai nạn dân sự xe ô tô.

Bảo hiểm BSH vượt mốc doanh thu 3.000 tỷ đồng ngày 30/12/2022.

Bên cạnh những dấu mốc về kinh doanh, bảo hiểm BSH còn ghi dấu ấn với khách hàng, đối tác, cơ quan ngôn luận thông qua việc được trao tặng các giải thưởng danh giá trong và ngoài nước như top 10 công ty bảo hiểm phi nhân thọ uy tín tại Việt Nam; top 10 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam ngành bảo hiểm phi nhân thọ; top 100 Sao vàng đất Việt; đạt danh hiệu công ty có sản phẩm bảo hiểm sáng tạo tiêu biểu; công ty có sản phẩm uy tín - chất lượng tốt được người Việt tin dùng,...

Đại diện doanh nghiệp cho biết, sự tín nhiệm và tin yêu của khách hàng sẽ là thước đo mà bảo hiểm BSH tiếp tục chú trọng cải thiện. Để thực hiện được điều đó, BSH thực hiện những giải pháp như nhanh chóng tiếp cận các phản hồi của khách hàng và cam kết giải quyết trong thời gian quy định hướng tới việc gia tăng sự hài lòng của khách hàng để từ đó củng cố niềm tin vào thương hiệu BSH./.