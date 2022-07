(TBTCO) - Báo cáo số liệu từ cơ quan quản lý về bảo hiểm cho thấy, 6 tháng đầu năm 2022, doanh thu thị trường bảo hiểm lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 28.055 tỷ đồng, tăng 13,58% so với cùng kỳ năm trước. Đây là những tín hiệu tích cực cho thấy sự hồi phục tốt của thị trường này. Hiện các doanh nghiệp bảo hiểm đang nỗ lực số hóa, đẩy mạnh bán lẻ, đa dạng hóa kênh phân phối…, nhằm sớm hoàn thành mục tiêu đề ra.

Ghi nhận mức tăng trưởng hai con số

Năm 2021, tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường đạt 217.338 tỷ đồng, tăng 16,71% so với năm 2020, trong đó doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ đạt 57.880 tỷ đồng, tăng 3,98% so với năm 2020. Con số trên thấp hơn nhiều so với mức tăng trưởng 6,63% của mảng kinh doanh này trong năm 2020.

Năm 2022, trong bối cảnh bình thường mới, nhiều mục tiêu đề ra được các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ khởi động từ khá sớm đã giúp nhiều doanh nghiệp ghi nhận doanh thu tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm trước.

Điển hình như Bảo hiểm PVI, quý I/2022 doanh nghiệp này ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng, với tổng doanh thu đạt 3.828 tỷ đồng, hoàn thành 125,9% kế hoạch quý và 36% kế hoạch năm, tăng trưởng 32,3% so với cùng kỳ năm trước.

Bảo hiểm PJICO đưa vào sử dụng App khai thác bảo hiểm cho các đại lý cá nhân. Ảnh: Hà Phan

“6 tháng đầu năm 2022, Bảo hiểm PVI đặt mục tiêu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra; giữ vững các dịch vụ khách hàng; tiếp tục đẩy mạnh phát triển kênh thương mại điện tử và môi giới; duy trì hệ thống bán lẻ vừa tăng trưởng quy mô, vừa giữ vững hiệu quả” - đại diện Bảo hiểm PVI nhấn mạnh.

Đại diện Bảo hiểm Vietinbank (VBI) cho biết, kết thúc quý I/2022, Bảo hiểm VBI ghi nhận mức doanh thu tăng trưởng trên 24,5% so với cùng kỳ năm 2021. Chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu doanh thu của doanh nghiệp này là nhóm sản phẩm bảo hiểm về sức khỏe, tiếp đến là doanh thu bảo hiểm tài sản, bảo hiểm xe cơ giới…

Theo báo cáo tài chính quý I/2022, Bảo hiểm MIC ghi nhận tổng doanh thu bảo hiểm gốc đạt 1.247 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ, cao hơn nhiều lần so với tốc độ tăng trưởng chung của thị trường.

Theo đại diện Bảo hiểm PJICO, tính đến ngày 10/6/2022, doanh thu phí bảo hiểm của PJICO đạt 1.606 tỷ đồng, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm trước và đã đạt 43,7% kế hoạch năm 2022.

Các doanh nghiệp bảo hiểm khác cũng ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan trong những tháng đầu năm 2022. Báo cáo của Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt nhận định, doanh thu phí bảo hiểm năm 2022 sẽ trở lại với đà tăng trưởng cao sau hai năm 2020 và 2021 giảm tăng trưởng do dịch bệnh kéo dài.

Giải pháp tăng tốc

Chia sẻ về các giải pháp để hiện thực hóa kế hoạch kinh doanh năm 2022, đại diện Bảo hiểm VBI cho biết, VBI sẽ tập trung nguồn lực để khai thác các sản phẩm có hiệu quả, đặc biệt các sản phẩm trọng điểm, tập trung khai thác các kênh bán hàng có ưu thế cạnh tranh, khai thác tối đa tiềm năng kênh phân phối bảo hiểm qua ngân hàng trong hệ sinh thái VietinBank; kiểm soát, chăm sóc khai thác có hiệu quả các khách hàng hiện hữu, đảm bảo duy trì tỉ lệ tái tục khoảng 80%.

Mới đây, Bảo hiểm VBI và Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB) cũng ký kết thỏa thuận hợp tác phân phối sản phẩm bảo hiểm sức khỏe M-FAST CARE. Thỏa thuận hợp tác được kỳ vọng sẽ là điểm sáng trong quan hệ hợp tác giữa cả hai với mục tiêu đồng tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2022.

Với định hướng tập trung vào ứng dụng công nghệ số trong bán bảo hiểm, đặc biệt là mảng khai thác bán lẻ, Bảo hiểm PJICO cũng vừa đưa vào sử dụng App khai thác bảo hiểm cho các đại lý cá nhân - PJICO đại lý bảo hiểm. Dự kiến đến hết tháng 8/2022 sẽ có 70% đại lý sử dụng App như một công cụ cấp đơn chính thức và đến năm 2023, con số này đạt 95%. Bảo hiểm PJICO đặt mục tiêu năm 2022 sẽ là năm tập trung vào chuyển đổi số và là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực này trên thị trường bảo hiểm.

Đại diện Bảo hiểm MIC cho biết, năm 2022, MIC đặt mục tiêu doanh thu tăng trưởng tối thiểu 40%, lợi nhuận tăng trưởng tối thiểu 35%, tỷ lệ bồi thường 32%, cam kết cổ tức từ 8% - 10%.

Theo các chuyên gia trong ngành, mức tăng trưởng 13,58% của bảo hiểm phi nhân thọ trong 6 tháng đầu năm 2022 được đánh giá là rất tích cực nếu so với mức tăng trưởng gần 4% của cả năm 2021. Với nhiều giải pháp đã và đang được doanh nghiệp bảo hiểm đưa ra cùng với những thuận lợi về chính sách, dự kiến đà tăng trưởng này sẽ được duy trì trong năm 2022 và các doanh nghiệp sẽ sớm hoàn thành mục tiêu đề ra.

Để đạt được mục tiêu này, đại diện MIC cho biết sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số hóa, phối hợp hoàn thiện nâng cấp hệ thống Core bảo hiểm phục vụ hoạt động kinh doanh; số hóa quy trình, xây dựng kho dữ liệu và báo cáo thông minh; hoạt động quản trị cũng hướng đến việc chuẩn hóa hệ thống dữ liệu khách hàng…

Theo đại diện Bảo hiểm VNI, năm 2022, VNI đặt mục tiêu doanh thu cán mốc 3.000 tỷ đồng, tăng trưởng 30%, đồng thời duy trì vị thế top 10 về thị phần bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam.

Theo đó, VNI triển khai hàng loạt các giải pháp để thực hiện các mục tiêu lớn như tăng trưởng doanh thu, kiểm soát hiệu quả và an toàn đầu tư tài chính, tiết giảm chi phí. Bên cạnh đó, VNI tiếp tục đẩy mạnh quảng bá thương hiệu, tăng cường mở rộng kênh phân phối và phát triển sản phẩm mới phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Tập trung chuyển đổi số, đồng thời liên tục cải tiến chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh các sáng tạo đột phá về sản phẩm mang đến trải nghiệm ưu việt cho khách hàng.

Đồng thời, Bảo hiểm VNI tiếp tục mở rộng mạng lưới, đẩy mạnh hợp tác với nhiều đối tác, ngân hàng, đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, phát triển kênh bán hàng online như website: ebhhk.com.vn, App My VNI Client, hóa đơn điện tử, chữ ký số, thực hiện công tác giám định, bồi thường online…

Theo các chuyên gia trong ngành, mức tăng trưởng 13,58% của bảo hiểm phi nhân thọ trong 6 tháng đầu năm 2022 được đánh giá là rất tích cực nếu so với mức tăng trưởng gần 4% của cả năm 2021. Với nhiều giải pháp đã và đang được doanh nghiệp bảo hiểm đưa ra cùng với những thuận lợi về chính sách, dự kiến đà tăng trưởng này sẽ được duy trì trong năm 2022 và các doanh nghiệp sẽ sớm hoàn thành mục tiêu đề ra.