Bảo hiểm PVI ký kết hợp tác với Công ty TNHH Bảo hiểm tài sản & thiệt hại NongHyup

Bảo hiểm PVI - nhà bảo hiểm phi nhân thọ số 1 thị trường bảo hiểm Việt Nam, đứng đầu cả về doanh thu và lợi nhuận, là doanh nghiệp đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam được xếp hạng tín nhiệm tài chính A- (xuất sắc) bởi A.M Best. Bên cạnh đó Bảo hiểm PVI cũng là doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ 2 năm liên tiếp được bình chọn Top 50 doanh nghiệp lợi nhuận xuất sắc Việt Nam (2021-2022). Với mạng lưới kinh doanh rộng khắp, kênh khai thác đa dạng với mục tiêu cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất tới khách hàng, nhiều năm qua Bảo hiểm PVI đã nhận được sự tin tưởng, ủng hộ và luôn là sự lựa chọn hàng đầu của các khách hàng và đối tác, đặc biệt trong việc cung cấp bảo hiểm cho các dự án lớn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Bảo hiểm NH P&C là thành viên của Tập đoàn Tài chính NongHyup, tập đoàn được sở hữu 100% bởi Liên đoàn Nông nghiệp quốc gia Hàn Quốc. Bảo hiểm NH P&C đã được A.M Best xếp hạng tín nhiệm tài chính A- từ năm 2015 và tiếp tục duy trì xếp hạng này với triển vọng ổn định cho đến nay. Đặc biệt, Bảo hiểm NH P&C là doanh nghiệp bảo hiểm chuyên nghiệp và độc quyền trong lĩnh vực bảo hiểm nông nghiệp tại Hàn Quốc. Năm 2022, tổng tài sản của Bảo hiểm NH P&C đạt 13 nghìn tỷ Won, doanh thu phí bảo hiểm đạt 4 nghìn tỷ Won và lợi nhuận ròng đạt 1.147 tỷ Won – đây là mức hiệu quả tốt nhất của công ty từ trước đến nay