Bảo hiểm trực tuyến: Mua dễ dàng, quyền lợi linh hoạt, bảo vệ khách hàng trước rủi ro

Báo cáo The Pulse of Asia - Thước đo Sức khỏe châu Á ra mắt vào đầu năm 2021 do Prudential châu Á kết hợp cùng The Economist Intelligence Unit (EIU) khảo sát trên 5.000 người trưởng thành tại 13 nước châu Á cho thấy: Công nghệ giúp người dân dễ dàng tiếp cận dịch vụ y tế hơn. Hơn 4/5 (81%) số người được khảo sát nói rằng công nghệ đã cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế của họ và gần 2/3 (60%) tin rằng công nghệ giúp chi phí dịch vụ y tế hợp lý hơn.