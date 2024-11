Bảo hiểm VietinBank: Điểm tựa giúp khách hàng an tâm sống trọn với ước mơ, hoài bão

(TBTCO) - Trước thực trạng lừa đảo trực tuyến ngày càng gia tăng, gây thiệt hại về kinh tế và tâm lý lo lắng, bất an cho người dùng trên không gian mạng, các sản phẩm an ninh mạng được nhiều doanh nghiệp và người tiêu dùng quan tâm. Vừa qua, Bảo hiểm VietinBank thực hiện chi trả số tiền 60 triệu đồng quyền lợi bảo hiểm an ninh mạng cho 3 khách hàng bị lừa đảo gian lận chuyển tiền, qua đó san sẻ rủi ro, giảm thiểu tổn thất cho các khách hàng.