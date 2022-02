Bất động sản miền Trung: Du lịch kéo thị trường phục hồi

(TBTCO) - Năm 2021, bất động sản khu vực miền Trung có sự phát triển đáng chú ý ở phân khúc nhà phố biệt thự và đất nền. Bước sang năm 2022, thị trường được dự báo có thể hồi phục tích cực ở hầu hết các phân khúc nhờ vào việc mở cửa trở lại của hoạt động du lịch.

Liên quan đến thị trường bất động sản miền Trung, ngày 24/2 tại TP. Đà Nẵng, Công ty cổ phần DKRA Việt Nam (DKRA Vietnam) đã tổ chức chương trình Báo cáo toàn cảnh thị trường bất động sản Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam năm 2021. Sự kiện thu hút khá nhiều nhà đầu tư quan tâm tham dự.

Cung tăng ở hầu hết phân khúc

Tóm lược tình hình thị trường năm 2021, ông Võ Hồng Thắng - Trưởng phòng R&D (Nghiên cứu và Phát triển) DKRA Vietnam, đã nêu những diễn biến chính, đó là Quảng Nam dẫn đầu nguồn cung đất nền, Thừa Thiên Huế dẫn dắt nguồn cung nhà phố/biệt thự, còn TP. Đà Nẵng có nguồn cung lượng tiêu thụ căn hộ mới tăng mạnh so với giai đoạn trước năm 2020. Trong khi đó, nguồn cung phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng tiếp tục khan hiếm.

Ông Võ Hồng Thắng trình bày báo cáo thị trường bất động sản Huế-Đà Nẵng-Quảng Nam. Ảnh Hồng Mơ

Cụ thể hơn từng phân khúc, ông Võ Hồng Thắng cho biết: Phân khúc đất nền trong năm 2021 tại thị trường Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam ghi nhận 17 dự án mở bán với nguồn cung khoảng 1.670 sản phẩm. Lượng tiêu thụ đạt 1.138 sản phẩm, bằng 68% nguồn cung mới. Cung tăng so với năm 2020 nhưng vẫn ở mức khá thấp nếu so với giai đoạn 2018 trở về trước. Các dự án tập trung chủ yếu ở Quảng Nam trong khi TP. Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế hầu như không có. Sức hấp thụ chung toàn thị trường khá thấp. Mặt bằng giá sơ cấp tăng, tập trung ở những dự án có pháp lý hoàn chỉnh và tiến độ hạ tầng rõ ràng. Trong khi đó, thị trường thứ cấp kém sôi động.

Đối với căn hộ, thị trường ghi nhận 7 dự án mở bán (khoảng 910 căn) tại TP. Đà Nẵng. So với năm 2020, tổng nguồn cung mới bằng 80% (1.137 căn). Lượng tiêu thụ đạt khoảng 591 căn, chiếm 65% nguồn cung mới và bằng 88% so với năm trước (673 căn). Riêng tại TP. Đà Nẵng, nguồn cung và lượng tiêu thụ tăng mạnh so với năm 2020 trở về trước. Loại hình căn hộ hạng C giữ vai trò chủ đạo.

Đối với phân khúc nhà phố/biệt thự, nguồn cung tăng mạnh. Trong năm, thị trường đón nhận 1.036 căn mở bán đến từ 11 dự án, tăng gấp 3,7 lần so với năm trước (280 căn). Tỷ lệ tiêu thụ đạt 67%, tương đương 692 căn, gấp 2,8 lần so với năm 2020. Thừa Thiên Huế dẫn đầu về nguồn cung và lượng tiêu thụ. Riêng TP. Đà Nẵng, nguồn cung mới cải thiện hơn so với năm 2020 nhưng vẫn ở mức rất thấp so với giai đoạn 2016 - 2019.

Đối với phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng, nguồn cung tiếp tục khan hiếm, khi biệt thự nghỉ dưỡng cả năm chỉ khoảng 177 căn, tỷ lệ tiêu thụ đạt 24% (khoảng 42 căn) trên nguồn cung mới. Loại hình nhà phố/shophouse cung cấp ra thị trường khoảng 64 căn đến từ 1 dự án, tỷ lệ tiêu thụ đạt 14% (9 căn). Condotel không ghi nhận có dự án mới mở bán.

Một diễn biến đáng chú ý được ông Võ Hồng Thắng nêu ra là trong năm 2021, do ảnh hưởng từ dịch Covid-19 nên nhiều chủ đầu tư đã ban hành những chính sách hỗ trợ thanh toán cho khách hàng như kéo dài lịch thanh toán, ân hạn nợ gốc, hỗ trợ lãi vay…

Bất động sản khu vực Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam được khá nhiều nhà đầu tư quan tâm. Ảnh Hồng Mơ

Nhiều yếu tố hỗ trợ

Dự báo thị trường bất động sản Huế - Đà Nẵng – Quảng Nam năm nay, DKRA Vietnam cho rằng, đối với phân khúc đất nền, nguồn cung mới và sức cầu có thể tăng so với năm 2021, tập trung chủ yếu ở Quảng Nam trong khi Thừa Thiên Huế và TP. Đà Nẵng tiếp tục duy trì sự khan hiếm. Sức cầu có sự hồi phục so với năm 2021. Mặt bằng giá thứ cấp giữ ổn định trong năm 2022.

Ở phân khúc căn hộ, nguồn cung mới toàn thị trường duy trì mức tương đương hoặc tăng nhẹ so với năm 2021, dao động từ 1.200 – 1.500 căn. Các dự án mới tập trung chủ yếu ở TP. Đà Nẵng, còn Quảng Nam có thể tiếp tục thiếu vắng nguồn cung mới. Giá bán và thanh khoản thị trường thứ cấp có thể phục hồi khi các tỉnh, thành từng bước khôi phục kinh tế, hoạt động du lịch mở cửa trở lại.

Ở phân khúc nhà phố/biệt thự, nguồn cung duy trì ở mức tương đương năm 2021. Thừa Thiên Huế có thể tiếp tục dẫn đầu nguồn cung mới trong khi TP. Đà Nẵng tiếp tục khan hiếm. Những thông tin quy hoạch, hạ tầng giao thông hỗ trợ gia tăng thanh khoản, giá bán thị trường sơ cấp lẫn thứ cấp, tuy nhiên vẫn phụ thuộc vào tình hình kiểm soát dịch bệnh.

Riêng với bất động sản nghỉ dưỡng, nguồn cung mới có thể tăng so với năm 2021. Trong đó, TP. Đà Nẵng là thị trường tiếp tục dẫn dắt nguồn cung mới ở hầu hết các loại hình, còn Thừa Thiên Huế tiếp tục khan hiếm nguồn cung. Xu hướng dịch chuyển sang chương trình ủy thác cho thuê theo dạng chia sẻ lợi nhuận tiếp tục được nhiều chủ đầu tư áp dụng…

‘‘Năm nay, thị trường bất động sản khu vực đón nhận nhiều tín hiệu tích cực khi hàng loạt công trình giao thông trọng điểm được triển khai, hoàn thiện sẽ tiếp tục “khép kín” cung đường du lịch Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam, đồng thời việc dần mở lại các chuyến bay quốc tế sẽ mang đến nhiều triển vọng phục hồi hơn cho bất động sản nghỉ dưỡng tại các địa phương…’’ – ông Võ Hồng Thắng nói./.