Bệnh viện Quân y 175 hiện đại hóa, nâng cao năng lực y tế quân - dân

(TBTCO) - Sáng 27/1, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính tới thăm, kiểm tra công tác ứng trực và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ các đơn vị: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an); Cục An ninh điều tra (Bộ Công an); Lữ đoàn K3, Tổng cục II (Bộ Quốc phòng).