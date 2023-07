BIC chi trả 1,5 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng tại Nam Định

(TBTCO) - Tổng công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thành Nam (BIDV Thành Nam) vừa gặp gỡ và trao 1,5 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm sản phẩm BIC Bảo An Doanh Nghiệp cho đại diện của người được bảo hiểm - bà T.T.V không may tử vong do tai nạn.

Đại diện BIC trao quyền lợi bảo hiểm cho gia đình khách hàng. Ảnh: T.L Được biết, bà T.T.V (sinh năm 1963) là Giám đốc Công ty cổ phần dệt may Minh Vuông, Trung tâm dạy nghề Minh Vuông - có quan hệ tín dụng với BIDV Thành Nam từ nhiều năm nay và là khách hàng thân thiết của BIDV Thành Nam, đồng thời tham gia sản phẩm bảo hiểm BIC Bảo An Doanh Nghiệp với số tiền bảo hiểm là 1,5 tỷ đồng. Ngày 16/6/2023, bà V. không may tử vong do tai nạn khi đang chặt cành phượng tại sân của Trung tâm dạy nghề Minh Vuông (Xuân Trường, Nam Định). Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, Công ty Bảo hiểm BIDV Bắc Bộ đã phối hợp với BIDV Thành Nam thăm hỏi, động viên gia đình người được bảo hiểm, đồng thời tích cực phối hợp với các bên liên quan nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ, thực hiện chi trả toàn bộ quyền lợi bảo hiểm cho gia đình người được bảo hiểm với số tiền 1,5 tỷ đồng. Cuộc sống luôn tiềm ẩn các rủi ro không may xảy ra trong kinh doanh và cuộc sống. Chính vì vậy, BIC đã liên tục nghiên cứu và cho ra đời các sản phẩm bảo hiểm đáp ứng được nhu cầu của mọi khách hàng, đặc biệt là khách hàng tổ chức - với sự ra mắt đầu tiên của sản phẩm BIC Bảo An Doanh Nghiệp. Đây là sản phẩm bảo hiểm trọn gói kết hợp tai nạn con người và sức khỏe dành cho người quản lý doanh Nghiệp. Tính đến nay, sản phẩm BIC Bảo An Doanh Nghiệp đã được triển khai tại tất cả các chi nhánh BIDV trên toàn quốc. Với mục tiêu hỗ trợ tốt nhất hoạt động của các khách hàng tổ chức trong trường hợp không may xảy ra rủi ro thuộc phạm vi bảo hiểm, sản phẩm Bảo An Doanh nghiệp cùng các sản phẩm bảo hiểm khác của BIC đã và đang khẳng định vị trí quan trọng trong công tác quản lý rủi ro, hỗ trợ hiệu quả, đảm bảo ổn định tài chính của các khách hàng./.

H.C