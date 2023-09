(TBTCO) - Tổng công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) và Công ty CP Hàng không Pacific Airlines vừa tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện.

Đại diện BIC và Pacific Airlines ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện. Ảnh: T.L

Theo thỏa thuận hợp tác, Pacific Airlines và BIC sẽ ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau, giới thiệu và tạo điều kiện hỗ trợ cho nhau trong việc tiếp cận với những khách hàng có nhu cầu về các dịch vụ, sản phẩm của hai bên. Sự hợp tác này sẽ tạo ra những cơ hội kinh doanh mới, đồng thời tạo ra trợ lực để hai bên cùng phát triển.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Hoài An - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc BIC cho biết, BIC mong muốn đồng hành toàn diện cùng Pacific Airlines trong thời gian tới trên tinh thần đôi bên cùng có lợi. Với năng lực tài chính vững mạnh, sản phẩm, dịch vụ đa dạng, đáp ứng mọi nhu cầu về bảo hiểm phi nhân thọ của thị trường, đặc biệt là thế mạnh về bảo hiểm tài sản, bảo hiểm, trách nhiệm, bảo hiểm hàng không, bảo hiểm con người, bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm an ninh mạng, bảo hiểm bệnh ung thư, BIC mong muốn Pacific Airlines sẽ tham gia các sản phẩm, dịch vụ bảo hiểm của BIC như nhóm giải pháp ưu tiên quản lý rủi ro cho toàn hệ thống. BIC cũng sẽ ưu tiên sử dụng các dịch vụ bay, dịch vụ quảng cáo… của Pacific Airlines. Bên cạnh đó, ông Trần Hoài An kỳ vọng, hai bên sẽ tăng cường giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của nhau tới các đối tác của hai bên trong thời gian tới.

Chia sẻ về hợp tác toàn diện với BIC, ông Nguyễn Anh Dũng – Ủy viên HĐQT, quyền Tổng giám đốc Pacific Airlines, mong muốn hợp tác này sẽ không chỉ dừng lại trong khuôn khổ hai doanh nghiệp. Thông qua thỏa thuận được ký kết, Pacific Airlines và BIC sẽ có thể tiếp cận được nhiều hơn các khách hàng, đối tác của nhau. Với lịch sử hoạt động bay an toàn hơn 32 năm, không ngừng nỗ lực cùng Tổng công ty mẹ - Vietnam Airlines đóng góp cho sự phát triển lâu dài của ngành hàng không Việt Nam, Pacific Airlines tin tưởng có thể đáp ứng tốt các nhu cầu dịch vụ bay của BIC cũng như các đối tác được giới thiệu.

Kết thúc buổi lễ ký kết, lãnh đạo BIC và Pacific Airlines đều tin tưởng hợp tác giữa hai đơn vị sẽ luôn vững mạnh, bền chặt và ngày càng phát triển./.