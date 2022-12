(TBTCO) - Thực hiện cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại cuối năm 2022, dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, ngày 20/12, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương đã phát hiện, xử lý vụ sử dụng ô tô tải (đông lạnh) vận chuyển hơn 4.300 bao thuốc lá điếu có dấu hiệu nhập lậu.

Cụ thể, vào lúc 12 giờ 00 phút ngày 20/12/2022, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 5, Cục QLTT tỉnh Bình Dương chủ trì, phối hợp Đội 3, Phòng PC03, Công an tỉnh Bình Dương tiến hành dừng và khám phương tiện vận tải xe ô tô tải (đông lạnh) mang biển kiểm soát 60C-122.90 do ông Nguyễn Đức Anh Tài, thường trú tại phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương điều khiển phương tiện đang lưu thông qua khu vực số 4, đường Thủ Khoa Huân, khu phố Hoà Lân 1, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Bình Dương: Ô tô vận tải đông lạnh vận chuyển hơn 4.300 bao thuốc lá nhập lậu. Ảnh: CTV

Tại thời điểm khám phương tiện, Đoàn kiểm tra đã phát hiện phía sau thùng xe tải chứa hàng hóa là thuốc lá điếu nhãn hiệu Jet và Hero do nước ngoài sản xuất với số lượng là 4.350 bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu gồm: 3.600 bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu nhãn hiệu JET và 750 bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu nhãn hiệu HERO.

Đoàn kiểm tra tiến hành lập biên bản ghi nhận, đồng thời chuyển hồ sơ cùng tang vật vi phạm cho Cơ quan Cảnh sát điều tra (Đội Cảnh sát Kinh tế Ma túy) Công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương tiếp nhận, xem xét xử lý theo quy định pháp luật./.