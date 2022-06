Bộ Tài chính phát động Giải báo chí toàn quốc viết về ngành Tài chính lần thứ VIII năm 2023

Cơ cấu và mức giải thưởng như sau: Giải thưởng được trao cho 4 loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình). Số lượng giải thưởng cho mỗi loại hình báo chí như sau: a) Báo in: 01 giải A, 05 giải B, 07 giải C. b) Phát thanh: 01 giải A, 05 giải B, 07 giải C. c) Truyền hình: 01 giải A, 05 giải B, 07 giải C. d) Điện tử: 01 giải A, 05 giải B, 07 giải C. Mức tiền thưởng: a) Giải A: 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng). b) Giải B: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng). c) Giải C: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng). Đối với giải cá nhân, ngoài giải thưởng bằng tiền, người đạt giải còn được tặng Giấy chứng nhận đạt giải thưởng. d) Giải tập thể: Ban tổ chức trao 10 giải thưởng tập thể cho các cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm dự thi đạt chất lượng tốt. Mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính./.