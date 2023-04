Chính sách tài khóa tiếp tục là bệ đỡ, là trụ cột cho tăng trưởng Kết quả tăng trưởng trong năm 2022 tiếp tục tạo đà và là nền tảng để kỳ vọng cho sự phục hồi bùng nổ của kinh tế Việt Nam trong năm nay, cũng như hứa hẹn có nhiều khả năng tiếp tục là một trong những nước tăng trưởng vượt trội ở châu Á. Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody’s Investors Service nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia dài hạn của Việt Nam từ mức Ba3 lên mức Ba2 với triển vọng ổn định. Trong thành công chung đó, có sự đóng góp tích cực và được đánh giá là “trụ cột” cho tăng trưởng, đó là sự góp sức của ngành Tài chính. Điều này đã được người đứng đầu Chính phủ khẳng định, “những thành tựu của đất nước có đóng góp quan trọng của ngành Tài chính”. Chuyên gia kinh tế, TS. Cấn Văn Lực cho rằng, Bộ Tài chính đã điều hành chính sách tài khóa chủ động, linh hoạt và kịp thời. Vai trò các chính sách tài khóa thể hiện rõ trên nhiều phương diện, vừa hỗ trợ doanh nghiệp, hỗ trợ tăng trưởng, vừa tiếp tục cơ cấu lại NSNN theo hướng bền vững, đảm bảo bội chi và nợ công trong ngưỡng an toàn, giữ vững an ninh tài chính quốc gia. Theo vị chuyên gia này, vấn đề đặt ra hiện nay đối với chính sách tài khóa là phải giải bài toán tổng thể, bởi chính sách điều hành không chỉ ngắn hạn mà phải căn cơ, dài hạn, bài bản, vừa góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, vừa đảm bảo an toàn hệ thống, hỗ trợ tăng trưởng. Đưa ra một số gợi ý chính sách tài khóa năm 2023 và trong trung hạn 2023 - 2025, các chuyên gia cho rằng, năm 2023 - 2025 cần tiếp tục thực hiện nguyên tắc điều hành chính sách tài khóa chủ động, linh hoạt trong ứng biến về ngắn hạn nhưng tuân thủ các nguyên tắc cân đối ngân sách và kỷ luật tài chính về dài hạn. Đồng thời, tiếp tục thực hiện một số giải pháp để hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân có thêm nguồn lực ứng phó với những khó khăn, thách thức trong thời gian tới. Bên cạnh đó, thực hiện các giải pháp về quản lý thu NSNN và cải cách thủ tục hành chính trong quản lý thu NSNN, đảm bảo thực hiện hiệu quả các mục tiêu đề ra. Năm 2023 được dự đoán là có nhiều khó khăn. Do đó, trong trước mắt cũng như lâu dài, Bộ Tài chính tiếp tục kiên định và nhất quán trong việc thực hiện chính sách tài khóa chủ động, linh hoạt, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng.