Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành chỉ thị tăng cường bình ổn giá cuối năm

CPI bình quân 11 tháng năm 2022 tăng 3,02% so với cùng kỳ năm trước Bình quân 11 tháng năm 2022, CPI tăng 3,02% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 2,38%. So với tháng trước, CPI tháng 11/2022 tăng 0,39%. Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, có 8 nhóm hàng tăng giá so với tháng trước; 3 nhóm hàng giảm giá.