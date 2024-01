Địa phương giao thu ngân sách năm 2024 tăng 23% so với dự toán Năm 2024, trên cơ sở quyết định giao dự toán thu, chi NSNN năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ, địa phương đã phân bổ và giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2024 đảm bảo đúng thời gian quy định. Theo đó số giao thu NSNN trên địa bàn tăng 23% so dự toán trung ương giao. Về chi ngân sách, chi đầu tư trong cân đối đảm bảo chi trả nợ gốc, lãi và phí vay trước khi phân bổ, trong đó ưu tiên thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản, thu hồi vốn ứng trước; bố trí đủ vốn cho các dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trước năm 2024, các dự án chuyển tiếp phải hoàn thành năm 2024; trước khi bố trí vốn cho các dự án khởi công mới đủ thủ tục đầu tư. Chi thường xuyên đảm bảo phân bổ và giao dự toán trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo và dạy nghề, khoa học và công nghệ tối thiểu bằng mức trung ương giao và một số chính sách an sinh xã hội tính trong cân đối không thấp hơn mức trung ương giao. Năm 2024, tỉnh tập trung quản lý điều hành dự toán 2024, theo đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương; phấn đấu tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách.