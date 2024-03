(TBTCO) - Ngày 4/3/2024, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị giao ban chương trình công tác tháng 2, kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ chương trình công tác tháng 3/2024 theo hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc chủ trì và điều hành hội nghị.

Thu ngân sách 25,06% dự toán

Theo số liệu trên hệ thống TABMIS, thu ngân sách nhà nước đến hết ngày 29/2/2024 đạt 394 nghìn tỷ đồng, bằng 23,21% dự toán; trong đó, thu ngân sách trung ương đạt 25,06% dự toán, thu ngân sách địa phương đạt 21,35% dự toán.

Báo cáo của Bộ Tài chính cho thấy, hầu hết các khoản thu, sắc thuế có tiến độ thu đạt khá so dự toán và tăng trưởng so cùng kỳ. trong đó: thu từ 3 khu vực kinh tế (chiếm khoảng 51% dự toán thu nội địa) ước đạt 27,5% dự toán, tăng 14,4% so cùng kỳ năm 202; thuế thu nhập cá nhân ước đạt 23,8% dự toán, tăng 4,7%; thuế bảo vệ môi trường ước đạt 17,4% dự toán, tăng 37,4%; các loại phí, lệ phí ước đạt 19,8% dự toán, tăng 15,9%...

Về số thu theo địa bàn, ước tính có 55/63 địa phương thực hiện thu nội địa 2 tháng đạt trên 16% dự toán.

Cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các cấp địa phương được đảm bảo. Tính đến hết ngày 26/2/2024, đã thực hiện phát hành 37,4 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, kỳ hạn bình quân 11,99 năm, lãi suất bình quân 2,19%/năm.

Đánh giá về số thu do ngành Thuế quản lý, ông Phi Vân Tuấn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết, số thu ngân sách nhà nước tháng 2 do cơ quan thuế thực hiện ước đạt 115 nghìn tỷ đồng, bằng 7,8% dự toán. Lũy kế thu NSNN trong 2 tháng đầu năm đạt 362 nghìn tỷ đồng.

Tuy nhiên, lãnh đạo Tổng cục Thuế cũng nêu ra một số khó khăn ảnh hưởng tới công tác thuế nói chung, trong đó nhận định khó khăn chung của kinh tế thế giới và trong nước tương đối phức tạp. Do vậy, Tổng cục Thuế tiếp tục có phân tích đánh giá tình hình kinh tế của tháng 3 và những tháng tiếp theo để báo cáo, tham mưu Bộ Tài chính trong công tác điều hành thu.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Đề cập tới nhiệm vụ thu thuế xuất nhập khẩu, ông Nguyễn Văn Cẩn - Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan cho rằng, số thu ngân sách của ngành Hải quan trong tháng 2 thấp hơn tháng 1, đồng thời cũng giảm so với cũng kỳ năm 2023. Tuy nhiên, kết quả này phù hợp với tốc độ tăng trưởng của kim ngạch xuất nhập khẩu trong hai tháng đầu năm 2024.

Tập trung hoàn thiện các dự luật quan trọng

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc yêu cầu các đơn vị tiếp tục tập trung hoàn thiện các dự thảo Luật sửa đổi quan trọng như: Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp; Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt; Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp… Đặc biệt, đối với dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi), Bộ trưởng yêu cầu đặc biệt lưu ý dự luật này nhằm hạn chế vấn đề hóa đơn giả, hạn chế trục lợi tiền hoàn thuế.

Cùng với đó, Bộ trưởng đặc biệt lưu ý các đơn vị sớm hoàn thiện dự thảo nghị định thực hiện Nghị quyết số 107/2023/QH15 về áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Đức Minh

Đề cập tới công tác thu ngân sách, Bộ trưởng chỉ đạo, các đơn vị tiếp tục bám sát và đánh giá tình hình kinh tế trong nước, thế giới; chủ động phân tích, nhận định những tác động từ những chính sách tài khóa tiền tệ mà các nước thực hiện đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong nước để nhận diện đúng những rủi ro, kịp thời báo cáo Chính phủ có kịch bản, giải pháp chủ động trong điều hành thu NSNN trong tháng 3 và quý I/2024.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước, thanh tra, kiểm tra, rà soát các nguồn thu, chống thất thu; kiểm soát chặt chẽ hoàn thuế giá trị gia tăng đảm bảo đúng chính sách, quy định của pháp luật; đôn đốc xử lý thu hồi nợ đọng thuế.

Riêng đối với ngành Thuế, Bộ trưởng chỉ đạo toàn ngành Thuế phải tập trung vào quản lý thu thuế trên sàn thương mại điện tử trong nước và vấn đề mua bán hóa đơn điện tử. Theo đó, phải đảm bảo quy định của pháp luật về mức thu, cách kê khai, cách thu…

Ngoài ra, cần phối hợp giữa các ngành trong triển khai, xử lý các trường hợp vi phạm. Bộ trưởng cũng nhấn mạnh đến công tác tuyên truyền pháp luật để góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện vấn đề này. “Đây là việc khó và mới, nhưng yêu cầu cần làm quyết liệt, minh bạch, đúng đắn” - Bộ trưởng chỉ đạo.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết, trong bối cảnh kinh tế ngày càng khó khăn, nhiệm vụ thu cũng nặng nề, nên ngành Thuế phải tập trung thu, có sự sáng tạo, đẩy mạnh công tác quản lý thu, hoàn thuế. Hoàn thuế phải quản lý bằng công nghệ, phải cá thể hóa bằng trách nhiệm.

Bộ trưởng lưu ý, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền đầy đủ và kịp thời, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông để xây dựng, lan tỏa hình ảnh của Bộ Tài chính, ngành Tài chính trong công tác xây dựng, hoàn thiện cơ chế chính sách thuộc lĩnh vực tài chính được giao.../.