Cảnh báo cuộc gọi mạo danh tổng công ty điện lực lừa đảo khách hàng

(TBTCO) - Lập thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án, triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển hàng cấm qua biên giới tỉnh Long An, bắt giữ đối tượng, vận chuyển trái phép 57.100 bao thuốc lá điếu ngoại, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang - Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, đã gửi Thư khen đến các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An, Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh Long An.