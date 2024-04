Cảnh báo trường hợp mắc bệnh sởi đang gia tăng

(TBTCO) - Phiên giao dịch sáng nay, cả giá dầu và gas trên thị trường thế giới cùng nhau lao dốc. Trong đó, giá gas giảm hơn 14% so với phiên đóng cửa cuối tuần qua. Tại châu Á, giá khí đốt tự nhiên hóa lỏng giảm do dự đoán nhu cầu yếu, trong bối cảnh lo ngại về nguồn cung giảm bớt do căng thẳng ở Trung Đông.