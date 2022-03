Cao Bằng, Hà Tĩnh: Thu giữ gần 2.000 bộ kit test Covid-19 nhập lậu

(TBTCO) - Ngày 9/3, Tổng cục Quản lý thị trường cho biết, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Cao Bằng, Hà Tĩnh phối hợp với lực lượng chức năng vừa phát hiện, thu giữ gần 2.000 bộ kit test Covid-19 có dấu hiệu nhập lậu, không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ.

Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị vừa phối hợp Phòng Cảnh sát môi trường - Công an tỉnh Cao Bằng bắt giữ 1.000 bộ kit test Covid-19 nhập lậu.

Cụ thể, vào hồi 9h42 phút, ngày 9/3/2022, khi đang triển khai thực hiện hoạt động kiểm tra, giám sát thị trường trên địa bàn TP. Cao Bằng, Đội QLTT số 1, Cục QLTT tỉnh Cao Bằng và Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Cao Bằng phát hiện 1 xe ô tô taxi (hãng Taxi Mai Linh Cao Bằng) mang biển kiểm soát 11A-02867 dừng đỗ trước một cửa hàng kinh doanh mặt hàng thời trang, đang vận chuyển nhiều hộp hàng hóa nghi là bộ kit test nhập lậu lên xe để đi tiêu thụ.

Lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng thu giữ 1.000 bộ kit test Covid-19 nhập lậu. Ảnh: CTV

Ngay lập tức, các lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra toàn bộ xe ô tô mang biển kiểm soát 11A-02867 do lái xe Hoàng Thanh Hướng, sinh năm 1970, trú tại tổ 6, phường Ngọc Xuân, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng điều khiển, phát hiện 1.000 bộ kit test nhanh Covid-19.

Qua xác minh làm việc, lái xe Hoàng Thanh Hướng khai nhận toàn bộ số hàng là của chủ shop Nga Hoàng, tại tổ 10, phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng thuê vận chuyển. Làm việc trực tiếp với bà Hoàng Thị Nga (chủ shop Nga Hoàng), đối tượng này khai nhận: "Toàn bộ số kit test này là của tôi, được mua trôi nổi trên mạng và đem về bán lại để kiếm lời, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ".

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 7/3/2022, Đội QLTT số 6 - Cục QLTT tỉnh Hà Tĩnh phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an xã Thạch Trị (Thạch Hà) kiểm tra 950 kit test Covid-19 mang nhãn hiệu Testsealabs Rapid Test kit COVID-19 Antigen Test Cassette (do nước ngoài sản xuất) của anh N.Đ.S (SN1989, trú tại xã Thạch Trị, Thạch Hà). Tại thời điểm kiểm tra, N.Đ.S không xuất trình được bất kỳ hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa.

Qua làm việc anh S khai nhận, số hàng trên do chị gái gửi từ Thái Lan về để bán kiếm lời nên không có bất kỳ hóa đơn, chứng từ gì. Hiện tại, lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ số hàng hóa trên để tiếp tục xử lý theo đúng quy định./.