Tính đến hết quý I/2025, tổng số tờ khai XNK đạt gần 33.000 tờ (tăng 22% so với cùng kỳ năm 2024); tổng số kim ngạch XNK đạt 3,71 tỷ USD (tăng 5% so với cùng kỳ năm 2024); số doanh nghiệp XNK đạt 1.294 doanh nghiệp (tăng 38% so với cùng kỳ năm 2024); tổng thu NSNN đạt trên 4.280 tỷ đồng (tăng 90% so với cùng kỳ năm 2024, đạt 24% kế hoạch được giao).