Chi cục Thuế XVII thu ngân sách đạt kết quả tích cực trong 5 tháng đầu năm 2025

Chi cục Thuế Khu vực XVII hoạt động hiệu quả sau sáp nhập. Ảnh: Kỳ Phương

Cung cấp đến Báo Tài chính - Đầu tư, một lãnh đạo Chi cục Thuế Khu vực XVII (bao gồm các tỉnh Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long) cho biết, lũy kế đến ngày 31/5/2025, tổng thu của đơn vị là 25.642,6 tỷ đồng, đạt 69,5% so với dự toán Trung ương, đạt 68,6% so với dự toán địa phương, bằng 130,2% so với cùng kỳ năm 2024.

Ngoài ra, thu cân đối của Chi cục Thuế Khu vực XVII đến ngày 31/5/2025 là 15.022,5 tỷ đồng, đạt 61,3% so với dự toán Trung ương, đạt 60,1% so với dự toán địa phương, bằng 126,1% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong đó, đối với địa bàn tỉnh Long An, tổng thu 5 tháng đầu năm 2025 là 15.426,4 tỷ đồng, đạt 77,5% so với dự toán Trung ương, đạt 75,7% dự toán địa phương, bằng 138,1% so với cùng kỳ năm 2024.

Thu cân đối 5 tháng đầu năm là 8.263,7 tỷ đồng, đạt 62,9% so với dự toán Trung ương, đạt 60,8% dự toán địa phương, bằng 132,1% so với cùng kỳ năm 2024.

Đối với địa bàn Tiền Giang, tổng thu 5 tháng đầu năm 2025 là 6.802,2 tỷ đồng, đạt 66,2% so với dự toán, bằng 131,1% so với cùng kỳ năm 2024.

Thu cân đối 5 tháng đầu năm 2025 là 4.985,1 tỷ đồng, đạt 68,6% so với dự toán, bằng 132,2% so với cùng kỳ năm 2024.