(TBTCO) - Theo Cục Thống kê Hà Nội, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11/2023 tăng 0,07% so với tháng trước và tăng 4,72% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 11 tháng, CPI tăng 1,8% so với bình quân cùng kỳ năm 2022.

Chỉ số giá tiêu dùng tại Hà Nội tăng nhẹ trong tháng 11/2023.

Đây là mức tăng khá thấp và cho thấy còn nhiều dư địa trong việc điều hành, khống chế lạm phát trên địa bàn thành phố.

Tháng 11, giá lương thực tăng 1,37%. Trong tháng này, có một số nhóm hàng CPI tăng so với tháng trước như: Nhóm giáo dục tăng 0,44%. Nhóm may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,38%. Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,06% (trong đó, giá lương thực tăng 1,37% và dịch vụ ăn uống ngoài gia đình tăng 0,17%). Nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,48% chủ yếu do giá vàng tăng cao dẫn đến các mặt hàng trang sức tăng 3,88%, dịch vụ chăm sóc cá nhân tăng 1,37%. Nhóm văn hóa, giải trí, du lịch tăng 0,24%.

Các nhóm hàng còn lại tăng nhẹ so với tháng trước và không tác động nhiều đến CPI chung gồm: Đồ uống, thuốc lá tăng 0,18%. Thiết bị, đồ dùng gia đình tăng 0,04%. Thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,03%.

Tháng 11/2023, có 3 nhóm hàng CPI giảm so với tháng trước. Đó là nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng giảm 0,18% do sản lượng điện tiêu thụ trong tháng giảm nên giá điện bình quân giảm 1,36%, giá dầu hỏa trong nước cũng giảm 5,56%. Nhóm giao thông giảm 0,06%, bởi trong tháng giá xăng điều chỉnh giảm so với tháng trước 1,25%. Dầu diesel giảm 7,13% và nhóm bưu chính - viễn thông giảm 0,05%. So với tháng trước, chỉ số giá vàng tăng 3,88% và chỉ số giá USD tăng 0,09%.