Chỉ số UPCoM-Index biến động mạnh và tăng nhẹ vào cuối tháng 3

(TBTCO) - Trong tháng 3/2023, chỉ số UPCoM-Index biến động mạnh và có xu hướng tăng nhẹ vào cuối tháng. Đóng cửa phiên giao dịch cuối cùng của tháng 3/2023, UPCoM-Index đạt 76,76 điểm, tăng 0,42% so với cuối tháng 2/2023. Tuy nhiên, thanh khoản thị trường này cũng giảm khá mạnh trong tháng qua.

Thông tin từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, thị trường UPCoM tháng 3/2023 giao dịch kém sôi động, thanh khoản giảm đáng kể so với tháng trước. Khối lượng giao dịch bình quân đạt xấp xỉ 28,41 triệu cổ phiếu/phiên, giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 331 tỷ đồng/phiên, giảm -20,92% về khối lượng và -24,78% về giá trị so với tháng 2/2023. Chỉ số UPCoM-Index biến động mạnh và có xu hướng tăng nhẹ vào cuối tháng, đóng cửa tháng 3/2023 đạt 76,76 điểm, tăng +0,42% so với cuối tháng 2/2023.

Diễn biến chỉ số UPCoM-Index và khối lượng giao dịch trong tháng 3.

Về biến động giá cổ phiếu, mã cổ phiếu gây ấn tượng mạnh nhất trong tháng 3 là KTL của Công ty CP Kim khí Thăng Long, với giá đóng cửa cuối kỳ đạt 50.700 đồng, tăng 128,38% so với cuối tháng trước. Tiếp theo là DAS của Công ty CP Máy – Thiết bị dầu khí Đà Nẵng, với giá đóng cửa đạt 9.800 đồng, tăng 84,91% so với cuối tháng trước. Ngoài ra, trong nhóm tăng giá mạnh nhất còn có cổ phiếu VHD của Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị VINAHUD, TBD của Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh, SKN của Công ty CP Nước giải khát Sanna Khánh Hòa.

Về khối lượng giao dịch, 5 cổ phiếu được giao dịch nhiều nhất trong tháng là BSR, LMH, C4G, SBS, VHG với khối lượng giao dịch lần lượt là 125 triệu, 60 triệu, 42 triệu, 36 triệu, và 24 triệu cổ phiếu.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài giảm mạnh so với tháng 2/2023, với tổng giá trị giao dịch đạt hơn 423 tỷ đồng. Trong đó, giá trị mua vào đạt 188 tỷ đồng và bán ra 235 tỷ đồng, tính chung trong tháng 3/2023, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng xấp xỉ 47 tỷ đồng. Các cổ phiếu được nhà đầu tư nước ngoài mua nhiều nhất là BSR, ACV, QNS, QTP, VTP. Các cổ phiếu nhà đầu tư nước ngoài bán nhiều nhất là BSR, VTP, QNS, ACV, VEA.

Giao dịch của khối tự doanh các công ty chứng khoán đạt 257,3 tỷ đồng, tăng hơn 73% so với tháng 2/2023, trong đó khối này mua vào 42,6 tỷ đồng, bán ra 214,6 tỷ đồng.

Trong tháng 3, thị trường UPCoM cũng đón nhận thêm 6 doanh nghiệp mới, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký giao dịch trên thị trường này lên 857 doanh nghiệp vào cuối tháng 3, giá trị đăng ký giao dịch đạt hơn 400 nghìn tỷ đồng. Giá trị vốn hóa thị trường UPCoM tại ngày cuối tháng 3/2023 đạt 969,02 nghìn tỷ đồng, không thay đổi nhiều so với tháng trước./.