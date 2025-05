Vốn điều lệ SHS tiệm cận 9.000 tỷ đồng, lợi nhuận quý I giảm nhưng vẫn đạt hơn 20% kế hoạch năm

(TBTCO) - Với việc phát hành thành công hơn 81 triệu cổ phiếu để chia cổ tức và thưởng, SHS không chỉ tăng vốn điều lệ lên gần 9.000 tỷ đồng mà còn tiếp tục duy trì chính sách cổ tức đều đặn, trong đó cổ tức tiền mặt cho năm 2024 dự kiến chi trả vào tháng 8 tới.

Mới đây, Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) đã hoàn tất 2 đợt phát hành cổ phiếu nhằm trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, qua đó chính thức nâng vốn điều lệ lên gần 8.945 tỷ đồng. Tính đến ngày 25/4/2025, SHS đã phát hành thành công hơn 81 triệu cổ phiếu, chia đều cho hai mục đích: trả cổ tức năm 2023 và phát hành cổ phiếu thưởng.

Mỗi đợt phát hành tương ứng hơn 40,6 triệu cổ phiếu, nâng tổng số lượng cổ phiếu lưu hành lên 894,4 triệu đơn vị. Dự kiến, quá trình chuyển giao cổ phiếu sẽ được thực hiện trong tháng 5 và 6/2025.

Ở đợt phát hành đầu tiên, SHS thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 100:5, nghĩa là mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 5 cổ phiếu mới. Đợt phát hành này được thực hiện từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2023 theo báo cáo tài chính kiểm toán, áp dụng cho hơn 42.000 cổ đông hiện hữu. Trong quá trình phân phối, 5.102 cổ phiếu lẻ phát sinh đã bị hủy bỏ theo quy định.

Ảnh minh hoạ.

Cũng trong ngày 25/4, SHS tiếp tục phát hành thêm số lượng cổ phiếu tương đương như trên để tăng vốn cổ phần, sử dụng nguồn từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và thặng dư vốn cổ phần tính đến cuối năm 2023. Cổ phiếu lẻ phát sinh từ đợt này cũng được xử lý tương tự bằng cách hủy bỏ.

Đáng chú ý, cùng thời điểm chốt quyền nhận cổ phiếu thưởng và cổ tức, SHS cũng công bố ngày 25/4 là thời điểm chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt. Tỷ lệ chi trả là 10%/cổ phiếu, tương đương 1.000 đồng mỗi cổ phiếu. Thời gian thanh toán dự kiến diễn ra vào ngày 25/8/2025.

Trước đó, vào tháng 4/2025, SHS đã thông báo tạm dừng kế hoạch chào bán cổ phiếu ra công chúng theo giấy chứng nhận đăng ký do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 18/3/2025. Quyết định này đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên theo nghị quyết số 01-2025/NQ-ĐHĐCĐ ban hành ngày 10/4/2025.

Về kết quả kinh doanh, SHS ghi nhận doanh thu hoạt động quý I/2025 đạt 561,5 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 262,8 tỷ đồng, giảm 26,2% so với quý I/2024. So với kế hoạch năm 2025 gồm 2.519 tỷ đồng doanh thu và 1.600 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, SHS đã hoàn thành lần lượt 22,3% và 20,3% chỉ tiêu.

Tính đến hết quý I/2025, tổng tài sản của SHS đạt 15.257 tỷ đồng, tăng 8,8% so với đầu năm. Trong cơ cấu tài sản, danh mục tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) chiếm tỷ trọng lớn nhất với gần 8.805 tỷ đồng, tương đương 57,7% tổng tài sản, tăng 8,1% so với đầu kỳ. Dư nợ cho vay cũng tăng trưởng tích cực, đạt hơn 4.643 tỷ đồng, chiếm 30,4% tổng tài sản và tăng 10,9% so với đầu năm.