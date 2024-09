TS. CẤN VĂN LỰC – THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TƯ VẤN TÀI CHÍNH - TIỀN TỆ QUỐC GIA: Chính sách giảm thuế, phí góp phần kiểm soát lạm phát Tôi đánh giá cao hiệu quả điều hành của Bộ Tài chính trong việc xây dựng nền tài chính quốc gia an toàn và vững mạnh với kỷ luật ngân sách chặt chẽ, đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo tính tự chủ, an toàn của nền tài chính công, tạo nền tảng, dư địa cần thiết cho việc thực hiện các chính sách tài chính mở rộng và hỗ trợ cho chính sách tiền tệ khi cần thiết. Về cơ bản, chính sách tài khóa đã được mở rộng và có trọng tâm, trọng điểm trong khoảng 4 năm vừa qua. Cụ thể năm 2024, bối cảnh kinh tế vẫn còn nhiều thách thức, cộng đồng doanh nghiệp “gồng mình” chống đỡ những khó khăn bủa vây, các chính sách tài khóa đã thực sự phát huy vai trò, thể hiện trách nhiệm là “bệ đỡ” vững chắc cho tăng trưởng kinh tế và sự phục hồi của doanh nghiệp, kích cầu tiêu dùng. Kết quả tăng trưởng kinh tế quý I và quý II/2024 cho thấy những khởi sắc. Kết quả này chứng tỏ các chính sách tài khóa mở rộng thời gian qua rất thiết thực và cần thiết trước những thách thức từ bên ngoài hay kể cả thách thức bên trong nội tại nền kinh tế Việt Nam. Bên cạnh đó, chính sách tài khóa mở rộng phối hợp chặt chẽ với chính sách tiền tệ đã đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì ổn định vĩ mô. Cùng với chính sách tiền tệ linh hoạt, nới lỏng, kịp thời, hiệu quả với việc giảm lãi suất điều hành, ổn định tỷ giá và lạm phát, chính sách tài khóa thông qua giảm thuế, phí đã góp phần giảm giá thành hàng hóa, dịch vụ, góp phần kiểm soát lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội. Nếu các hoạt động tăng trưởng tiếp tục duy trì như hoạt động về xuất khẩu, về đầu tư, về tiêu dùng cộng với một số chính sách cả tài khoá lẫn tiền tệ thì những tháng cuối năm, nền kinh tế sẽ tiếp tục phục hồi tốt hơn, cả năm có thể sẽ đạt mức tăng trưởng từ 6 – 6,5% và vẫn có thể kiểm soát lạm phát được ở mức khoảng 4% trong năm nay. Tuy nhiên, muốn trung hạn và dài hơi hơn thì chúng ta cần đồng bộ nhiều chính sách khác, phải quyết liệt hơn cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp và nền kinh tế, đa dạng hoá thị trường, đa dạng hoá đối tác,… Nguyễn Lạc (ghi)