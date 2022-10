Tài khóa Việt Nam vẫn vững vàng trong biến động của thế giới “Gói hỗ trợ chủ yếu nhờ vào chính sách tài khóa, kết quả của lựa chọn chính xác này là khi tình hình quốc tế có biến động mạnh, tình hình tài khóa của nước ta vẫn vững vàng, thu ngân sách những tháng đầu năm tăng cao, chúng ta vẫn tiếp tục thực hiện nới tài khóa, cẩn thận và linh hoạt với chính sách tiền tệ” - TS. Võ Trí Thành nhận định. PGS. TS Vũ Minh Khương - Đại học Quốc gia Singapore nhận định, trong điều kiện vô cùng ngặt nghèo của đại dịch Covid-19, chính sách tài khóa đã tham gia tích cực, chủ động, hiệu quả vào quá trình phục hồi của nền kinh tế Việt Nam khi làm rất tốt chức năng giữ ổn định vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Ông Warrick Cleine - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành KPMG Việt Nam, đánh giá cao sự chia sẻ, hỗ trợ của Chính phủ Việt Nam giúp các doanh nghiệp vượt qua thách thức trong thời gian đại dịch. “Chính phủ Việt Nam đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp để vượt qua đại dịch. Việt Nam là một trong số rất ít quốc gia duy trì đà phát triển GDP, đạt thành tựu đáng khen ngợi" - ông Warrick Cleine nói. Thành công đó đặt trong bối cảnh hết sức khó khăn. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để ngành Tài chính vừa thu ngân sách đạt dự toán, đảm bảo cho các nhiệm vụ chi trong kế hoạch cũng như các nhiệm vụ cấp bách, phát sinh. Năm 2022 đã qua được 3/4 chặng đường với nhiều kết quả nổi bật trong việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, thu NSNN năm 2022 ước vượt cao so với dự toán, bội chi, nợ công trong ngưỡng Quốc hội cho phép đã góp phần quan trọng vào phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh quốc phòng. Một trong những điểm sáng được ghi nhận trong bức tranh kinh tế chung của 9 tháng đầu năm là việc thực hiện thu NSNN cả năm ước vượt cao so với dự toán, bội chi, nợ công trong ngưỡng Quốc hội cho phép đã góp phần phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng. Đến nay, ngành Tài chính đã gần “về đích” thu NSNN theo dự toán. Có được kết quả đó là nhờ việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý thu thuế, triển khai hóa đơn điện tử, chống thất thu ngân sách từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, thu thuế trên nền tảng số…