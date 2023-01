(TBTCO) - Qua theo dõi, Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) đánh giá diễn biến giá cả thị trường đến hết mùng 3 Tết Quý Mão khá ổn định, nhiều hàng hóa giảm giá, không có tình trạng khan hàng, thiếu nguồn cung. Tuy vậy, các địa phương vẫn cần tiếp tục theo dõi sát diễn biến cung cầu thị trường, giá cả để có giải pháp bình ổn thị trường phù hợp nhất.

Một số siêu thị mở cửa trở lại như Big C, Saigon Co.op Mart, Aeon, Mega Market (MM),...

Hàng hóa thiết yếu không có sự tăng giá đột biến

Như dự báo trước đó, vào ngày mùng 3 tết, trên cả nước, một số siêu thị mở cửa trở lại như Big C, Saigon Co.op Mart, Aeon, Mega Market (MM)... khiến thị trường sôi động hơn. Nguồn cung hàng hóa cũng dồi dào.

Bên cạnh đó tiểu thương tại một số chợ lớn cũng bắt đầu bán hàng, chủ yếu tập trung vào mặt hàng rau, củ, quả, thực phẩm tươi sống, lượng hàng hóa nhập chợ chỉ bằng khoảng 30 - 62% ngày thường.

Nhìn chung, nhu cầu mua sắm sáng mùng 3 tết của người dân chưa nhiều, tập trung vào buổi sáng, chủ yếu mua bán các mặt hàng rau, củ, quả, hoa tươi và các mặt hàng phục vụ cúng lễ làm cơm hóa vàng tại các gia đình. Một số cửa hàng hoa tươi đã mở bán, các sạp bán hoa di động cũng nhiều hơn so với ngày hôm trước.

Các địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến cung cầu thị trường, giá cả để có giải pháp bình ổn thị trường phù hợp, nhất là đối với hàng hóa là thực phẩm tươi sống như thịt lợn, thịt gia cầm, thủy hải sản; các dịch vụ trông giữ xe, giải trí, ăn uống, đi lại phục vụ dịp lễ, tết.

Một số ít cửa hàng tiện ích đã mở cửa phục vụ nhu cầu của người dân mua sắm đi lễ chùa, chúc tết như rượu bia, bánh kẹo... Giá các mặt hàng này nhìn chung ổn định so với ngày cuối năm và lượng cung đáp ứng đủ nhu cầu của người tiêu dùng, không có sự tăng giá đột biến ở các hàng hóa dịch vụ thiết yếu. Nguyên nhân do người dân đã mua tích trữ nhiều thực phẩm tươi sống từ trước tết và nhu cầu mua thêm trong hôm nay chưa nhiều.

Tại một số chợ dân sinh, số lượng sạp bán rau xanh nhiều hơn do nhu cầu tiêu thụ rau xanh nhiều hơn so với thịt, thực phẩm tươi sống, giá cả thị một số loại rau củ tăng nhẹ cục bộ tại một số điểm chợ do sức mua tăng nhẹ so với ngày hôm qua. Tuy nhiên, nguồn cung rau, củ, quả dồi dào, đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trong cả nước…

Sau một vài năm hạn chế, đóng cửa do dịch Covid-19, năm nay, các đền, chùa đã mở cửa trở lại, giá dịch vụ trông giữ xe tự phát tại các khu vực du lịch tâm linh vẫn cao hơn so với ngày thường.

Dự báo không có biến động bất thường

Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính dự báo, giá cả hàng hóa tiêu dùng thiết yếu trong ngày mùng 4 tết không có sự biến động bất thường về giá do nhu cầu mua sắm ngày đầu năm vẫn chưa nhiều, người dân đa phần đã mua sắm dự trữ đầy đủ trước tết.

Tại một số tỉnh, thành phố lớn thì nhiều siêu thị cửa hàng mở cửa trở lại để phục vụ nhu cầu mua sắm các hàng hóa thiết yếu vì vậy nguồn cung hàng hóa sẽ đáp ứng đầy đủ.

Giá nhiều mặt hàng thiết yếu giảm.

Ngoài ra, mùng 4 tết sẽ có nhiều sạp hàng tại chợ dân sinh tiếp tục mở cửa bán trở lại. Một số các siêu thị mở cửa hoạt động trở lại chính thức, hoạt động mua sắm sẽ sôi động hơn. Nhu cầu mua sắm của người dân sẽ tăng hơn so với mùng 3, đặc biệt là nhu cầu đi lại, trở về các thành phố lớn để ổn định và du xuân tại các thành phố lớn.

Các mặt hàng rau, củ, quả, một số loại thực phẩm tươi sống, hoa tươi và các mặt hàng phục vụ cúng lễ vẫn là những mặt hàng có sức tiêu thụ lớn. Giá cả các loại hàng hóa sẽ tiếp tục ổn định hoặc có xu hướng tăng nhẹ. Riêng dịch vụ trông giữ xe, dịch vụ ăn uống, đồ lễ thắp hương có thể vẫn tiếp tục ở mức cao do số lượng người dân đi du xuân đầu năm và đi lễ tăng cao.

Tuy vậy, Cục Quản lý giá vẫn kiến nghị các đơn vị liên quan và địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến giá cả hàng hóa, đánh giá nguồn cung và nhu cầu hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu, những mặt hàng có biến động, tăng giá cao trên địa bàn để chủ động phương án bảo đảm cân đối lượng hàng hóa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, ổn định thị trường, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn hàng, gây tăng giá đột biến.