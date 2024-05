Chủ tịch Hội đồng quản trị REE đăng ký mua thêm 2,5 triệu cổ phiếu

(TBTCO) - Công ty cổ phần Cơ điện lạnh (mã Ck: REE) vừa công bố thông tin liên quan đến giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ. Theo đó, bà Nguyễn Thị Mai Thanh - Chủ tịch Hội đồng quản trị, đăng ký mua 2,5 triệu cổ phiếu REE nhằm nâng tỷ lệ sở hữu.

Cụ thể, bà Nguyễn Thị Mai Thanh - Chủ tịch Hội đồng quản trị REE, đăng ký mua 2,5 triệu cổ phiếu REE để nâng sở hữu từ 12,2%, lên 12,8% vốn điều lệ và giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 10/5 đến ngày 7/6.

Nếu tính theo giá thị trường ngày 8/5 là 66.400 đồng/cổ phiếu, ước tính bà Thanh sẽ phải chi số tiền lên tới 166 tỷ đồng để mua vào 2,5 triệu cổ phiếu REE.

Được biết, từ ngày 2/1 đến ngày 7/5/2024, cổ phiếu REE đã tăng khoảng 15%, từ 56.590 đồng, lên 66.400 đồng/cổ phiếu.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý I/2024, REE ghi nhận doanh thu đạt 1.837,5 tỷ đồng, giảm 22,4% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận lãi 548,9 tỷ đồng, giảm 48% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 53%, về còn 40,3%.

Ảnh minh họa

Trong năm 2024, REE đặt kế hoạch doanh thu 10.588 tỷ đồng, tăng 23,5% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế dự kiến 2.409 tỷ đồng, tăng 10,1% so với thực hiện trong năm 2023 và tạm ứng cổ tức năm 2024 với tỷ lệ tối đa là 15%. Như vậy, kết thúc quý đầu năm 2024 với lãi 548,9 tỷ đồng, REE đã hoàn thành 22,8% so với kế hoạch năm tài chính 2024.

Bên cạnh đó, ngày 22/5 tới đây REE cũng sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu. Theo đó, công ty dự kiến phát hành hơn 61,3 triệu cổ phiếu để chia cổ tức với tỷ lệ thực hiện 100:15, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới./.