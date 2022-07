(TBTCO) - Chủ tịch Quốc hội và cố vấn Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật-Việt đồng tình rằng với quan hệ rất tốt đẹp giữa hai nước, hai bên tiếp tục tăng cường kết nối chiến lược phát triển của hai nền kinh tế.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật-Việt Takebe Tsutomu. (Ảnh: Doãn Tấn)

Chiều 29/7, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật-Việt, ngài Takebe Tsutomu.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao các hoạt động của hai Nhóm Nghị sỹ hữu nghị hai nước và những nỗ lực, đóng góp tích cực của cá nhân ngài Takebe Tsutomu đối với quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản trong nhiều năm qua, trong đó có dự án Đại học Việt-Nhật, hợp tác địa phương, giao lưu văn hóa, giao lưu giữa nhân dân hai nước.

Ấn tượng sâu sắc về cuộc gặp khi ngài Takebe cùng tham gia Đoàn giao lưu kinh tế, văn hóa, du lịch hơn 1.000 người do Chủ tịch Liên minh, Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Tự do Nikai Toshihiro dẫn đầu thăm Đà Nẵng (1/2020), Chủ tịch Quốc hội chúc mừng Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản giành thắng lợi trong cuộc bầu cử Thượng viện vừa qua. Chiến thắng này cho thấy sự tín nhiệm cao của người dân Nhật Bản đối với Ngài Thủ tướng Kishida Fumio và Đảng Dân chủ Tự do.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ sự tiếc thương, chia buồn về việc cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo, người bạn lớn, thân thiết của Việt Nam đã qua đời đột ngột vào ngày 8/7 vừa qua.

Ngài Takebe Tsutomu bày tỏ sự cảm động khi gặp lại Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; đồng thời gửi lời trân trọng cảm ơn tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã chia buồn, tới Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội ghi sổ tang tưởng niệm cố Thủ tướng Abe Shinzo. Điều này cho thấy mối quan hệ sâu sắc giữa lãnh đạo và nhân dân hai nước.

Chia sẻ cả cố Thủ tướng Abe Shinzo và bản thân Ngài Takebe Tsutomu trước đây từng có thời gian cùng dành mối quan tâm đến việc phát triển quan hệ Nhật Bản-Việt Nam, ngài Takebe Tsutomu nhấn mạnh cố Thủ tướng Abe Shinzo là người đã mở ra chặng đường, giai đoạn phát triển rực rỡ trong quan hệ hai nước.

Vào năm 2013, nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước, ngài Takebe Tsutomu được giao vai trò cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật-Việt với việc thúc đẩy dự án Đại học Việt-Nhật cho đến nay. Do đó, mục đích chuyến thăm làm việc tại Việt Nam lần này là dự Lễ tốt nghiệp ra trường của lứa sinh viên đầu tiên của nhà trường.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật - Việt Takebe Tsutomu.

Ngài Takebe Tsutomu trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trước đây đã có sự chỉ đạo sát sao thúc đẩy các dự án ODA hai nước, cũng như góp phần tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai dự án Trường Đại học Việt-Nhật.

Nhấn mạnh năm 2023 kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản-Việt Nam, ngài Takebe Tsutomu chia sẻ về ý tưởng: tổ chức trồng cây của Nhật Bản và cây của Việt Nam tại Trường Đại học Việt-Nhật; xây dựng Trung tâm đổi mới sáng tạo tại khuôn viên trường trong Khu Công nghệ cao Hoà Lạc.

Tại buổi tiếp, ngài Takebe Tsutomu cho biết hiện có nhiều thực tập sinh Việt Nam đến học tập, lao động, đóng góp nhiều cho sự phát triển kinh tế của Nhật Bản. Những năm qua, do tác động của dịch COVID-19, để giúp đỡ các thực tập sinh Việt Nam, ông đã góp phần hình thành lên mạng lưới hỗ trợ.

Cùng với đó, Nhật Bản đang nỗ lực cải cách cơ chế để hỗ trợ thực tập sinh Việt Nam có thể vừa làm vừa học lên cao tại Nhật Bản; nỗ lực xây dựng môi trường để thực tập sinh Việt Nam cảm thấy an tâm, an toàn, có nhiều động lực làm việc và phấn đấu tại Nhật Bản.

Ngài Takebe Tsutomu chia sẻ mong muốn góp phần thúc đẩy hợp tác giao lưu giữa các nghị sỹ Quốc hội, lãnh đạo các địa phương hai bên để chia sẻ kinh nghiệm công tác thông qua việc tổ chức hội thảo, tọa đàm...

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn ngài Takebe Tsutomu về những đóng góp quan trọng trong việc phát triển quan hệ hai nước.

Bày tỏ vui mừng đã đến lúc “hái quả ngọt” khi lứa sinh viên đầu tiên của Trường Đại học Việt-Nhật ra trường, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ niềm tự hào khi có sự tham gia đóng góp, tháo gỡ khó khăn cho dự án này trước đây, mong muốn có nhiều sinh viên Việt Nam theo học, hy vọng nhà trường sẽ là “ngọn hải đăng,” là biểu tượng cho quan hệ hợp tác giữa hai đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng vật phẩm lưu niệm cho Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật-Việt Takebe Tsutomu.

Chủ tịch Quốc hội đồng thời bày tỏ đồng tình với ngài Takebe Tsutomu cho rằng, trên cơ sở của mối quan hệ chính trị, ngoại giao rất tốt đẹp giữa hai nước, hai bên tiếp tục tăng cường kết nối chiến lược phát triển của hai nền kinh tế, tăng cường năng lực sản xuất mới, tăng cường kết nối phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy quan hệ hợp tác trên bình diện các địa phương với nhau.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh việc cải cách cơ chế tu nghiệp sinh Việt Nam tại Nhật Bản; mong muốn hai nước tiếp tục hợp tác để nâng cao hiệu quả cơ chế hợp tác này; đồng thời nghiên cứu thúc đẩy hợp tác lao động trong thời gian tới cho phù hợp với điều kiện của hai bên.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ sự cảm ơn và mong muốn Chính phủ và nhân dân Nhật Bản tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho hơn 450.000 người Việt Nam đang học tập, sinh sống, làm việc tại Nhật Bản.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, các cơ quan hữu quan Việt Nam nói chung và Quốc hội Việt Nam đã lên kế hoạch chào mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản vào năm 2023.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các đại biểu.

Đánh giá cao những ý tưởng mà ngài Takebe Tsutomu đề xuất trong dịp này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị ngài Takebe Tsutomu tiếp tục thúc đẩy tổ chức thường xuyên Lễ hội Nhật-Việt tại Thành phố Hồ Chí Minh và triển khai tổ chức Lễ hội Hokkaido tại Vịnh Hạ Long, Di sản thế giới của Việt Nam, để tăng cường hơn nữa quan hệ gắn kết bền chặt giữa nhân dân hai nước - nền tảng vững chắc cho tương lai của quan hệ Việt-Nhật.

Nhân dịp này, qua ngài Takebe Tsutomu, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trân trọng gửi lời thăm hỏi, lời mời Chủ tịch Hạ viện và Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản sớm thăm chính thức Việt Nam./.